Фінал "Паперового будинку" змушує фанатів плакати: який сюрприз готують творці серіалу

Іспанський серіал, відомий як La Casa de Papel, викликав у шанувальників усього світу емоції своїм фіналом

Після кількох тижнів очікування, нарешті, цієї п’ятниці, 3 грудня, стрімінговий сервіс Netflix представив останні п’ять серій свого культового серіалу "Паперовий будинок". Прем’єра першої частини відбулася 3 вересня. Ми вже писали про те, чим він такий цікавий глядачам у всьому світі. П’ять епізодів, що завершують серіал, та його п’ятий сезон, ознаменували кінець успішного іспанського проекту. Але чому б його не продовжити на шостий сезон?

Рішення не продовжувати історію про пограбування прийняв сам режисер шоу. В одному з інтерв’ю Алекс Піна зазначив, що цих серій було більш ніж достатньо, щоб розповісти про два грандіозні пограбування, передає Еlle.

Проте кінець цього п’ятого сезону не знаменує собою кінець всесвіту, створеного в "Паперовому будинку". Справді, планується створення спін-офу серіалу навколо персонажа на прізвисько Берлін.

Про що буде спін-оф про героя на прізвисько Берлін: дата виходу

Актор, який зіграв персонажа, Педро Алонсо був радий випробувати себе в новому проекті: "Цей момент особливий, тому що це кінець одного циклу і початок іншого. У розмові з Хесусом Кольменаром (продюсером La Casa de Papel — ред.) ми сказали, що йдемо назустріч невідомому. Ми завжди готові викластися на повну, це те, у чому ми зобов’язані вам, фанатам, нашим спільникам. Дякую”.

Нова історія розгортатиметься ще до пограбування, з якого розпочався перший сезон серіалу, і тому велика надія полягає в тому, що сюжет розповість докладніше про те, як Берлін став таким геніальним злодієм.

Прем’єру проекту заплановано на 2023 рік.

Реакція фанатів "Паперового будинку" на фінальні серії

А тим часом тисячі шанувальником серіалу відреагували на фінал улюбленого шоу в соціальних мережах. Офіційний обліковий запис La Casa de Papel у Twitter набрав 1,4 мільйона підписників, оскільки він продовжує ділитися фотографіями та відео за участю акторів серіалу.

Деякі твіти, опубліковані в офіційному обліковому записі проекту, залишили у шанувальників сльози на очах.

Ви: "Я не збираюся плакати, тому що це кінець La Casa de Papel"

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Про що серіал "Паперовий будинок"

"Паперовий будинок" — іспанський серіал із п’яти сезонів. Прем’єра відбулася у травні 2017 року на телеканалі Antena 3. У тому ж році право на трансляцію успішного проекту придбав Netflix. У центрі сюжету – зневірені герої на чолі із загадковим Професором, які вирішують пограбувати Іспанський королівський монетний двір, а потім — банк Іспанії. У 2018 році проект потрапив до списку найкращих іноземних телесеріалів за версією The New York Times.

Нагадаємо, що нового успіху серед глядачів та шанувальників південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який був продовжений на другий сезон, досяг новий антиутопічний серіал з назвою "Поклик пекла". Про що він і який має рейтинг на популярних сайтах-агрегаторах — у нашому матеріалі.