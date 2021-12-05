Финал "Бумажного дома" заставляет фанатов плакать: какой сюрприз готовят создатели сериала

Испанский сериал, известный как La Casa de Papel, вызвал у поклонников всего мира эмоции своим финалом

После нескольких недель ожидания, наконец, в эту пятницу, 3 декабря, стриминговый сервис Netflix представил последние пять серий своего культового сериала "Бумажный дом". Премьера первой части состоялась 3 сентября. Мы уже писали о том, чем он так интересен зрителям по всему миру. Пять эпизодов, завершающие сериал, и его пятый сезон, ознаменовали конец успешного испанского проекта. Но почему бы его не продлить на шестой сезон?

Решение не продолжать историю об ограблении принял сам режиссер шоу. В одном из интервью Алекс Пина отметил, что этих серий было более чем достаточно, чтобы рассказать о двух грандиозных ограблениях, передает Еlle.

Однако конец этого пятого сезона не знаменует собой конец вселенной, созданной в "Бумажном доме". Действительно, планируется создание спин-оффа сериала вокруг персонажа по кличке Берлин.

О чем будет спин-офф о герое по прозвищу Берлин: дата выхода

Актер, сыгравшего персонажа, Педро Алонсо был рад испытать себя в новом проект: "Этот момент особенный, потому что это конец одного цикла и начало другого. В разговоре с Хесусом Кольменаром (продюсером La Casa de Papel — ред.) мы сказали, что идем навстречу неизвестному. Мы всегда готовы выложиться на полную, это то, в чем мы обязаны вам, фанатам, нашим сообщникам. Спасибо".

Новая история будет разворачиваться еще до ограбления, с которого начался первый сезон сериала, и поэтому большая надежда заключаются в том, что сюжет расскажет подробнее о том, как Берлин стал таким гениальным вором.

Премьера проекта запланирована на 2023 год.

Реакция фанатов "Бумажного дома" на финальные серии

А тем временем, тысячи поклонником сериала отреагировали на финал любимого шоу в социальных сетях. Официальный аккаунт La Casa de Papel в Twitter набрал 1,4 миллиона подписчиков, поскольку он продолжает делиться фотографиями и видео с участием актеров сериала.

Некоторые твиты, опубликованные в официальном аккаунте проекта, оставили у поклонников слезы на глазах.

Вы: "Я не собираюсь плакать, потому что это конец La Casa de Papel"

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О чем сериал "Бумажный дом"

"Бумажный дом" — испанский сериал из пяти сезонов. Премьера состоялась в мае 2017 года на телеканале Antena 3. В том же году право на трансляцию успешного проекта приобрел Netflix. В центре сюжета – отчаявшиеся герои во главе с загадочным Профессором, которые решаются ограбить Испанский королевский монетный двор, а затем — банк Испании. В 2018 году проект попал в список лучших иностранных телесериалов по версии The New York Times.

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