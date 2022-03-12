Сергій Бабкін переспівав свою знамениту пісню: "Я дуже злий і сильний, нас таких мільйон" (відео)

Антивоєнна пісня набула абсолютно нового звучання

Сергій Бабкін презентував нову пісню — ремейк на мотив відомого хіта "Я солдат", який він виконував у складі групи 5"Nizza. Він присвятив його героїчній боротьбі українських воїнів з російськими загарбниками. Назва пісні змінилася — "Я солдат — Россійській військовий корабель, іди нах@й".

"Я солдат, живить мене силою чоловічою моя рідна земля під ногами", — слова та мелодія супроводжуються відеокадрами мирних українських міст та військових ЗСУ, оперативними зйомками того, як українські військові знищують техніку окупантів: "Тим, хто до нас прийшов з дірявою головою, відіб’ю я її чоботами”.

"Я герой вільного та нового світу" — у кадрах кліпу — документальна зйомка того, як українські трактористи утягають техніку ворога, а на відібраних бронемашинах з лого "Z" — звичайні чоловіки з українськими прапорами. На кадрах — відео із окупованих міст, де люди виходять на мітинги з українськими стягами проти загарбників.

"Я бачу ракети, що летять у мирний будинок, це пекло і Содом ", — не обійшов Бабкін у пісні і тему агресії рашистів проти мирного населення.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі по-новому заспівали відомий хіт гурту "Сплін".