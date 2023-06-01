Прем'єра вистави та благодійна виставка картин: прима-балерина Христина Шишпор запрошує у Національну оперу

Під час вистави відбудеться виставка сучасної української художниці Соні Морозюк

До дня захисту дітей прима-балерина Національної опери України, амбасадор дитячого благодійного фонду "Good Do Nations" Христина Шишпор оголосила про прем’єру балету "5 танго". Під час вистави також відбудеться виставка сучасної української художниці Соні Морозюк. Частина коштів від проданих картин піде на підтримку відділення ургентної хірургії лікарні "Охматдит" у Києві.

Прем’єра балету пройде 23 червня у Національній опері України.

Христина Шишпор запрошує на благодійну виставу

Виразною рисою творчості Соні Морозюк, яку знають не лише в Україні, а й за кордоном, є інтуїтивне, експресивне поєднання кольорів та слів. ЇЇ картини звучать не лише барвами, вони доповнені смислами фраз і поодиноких слів.

Творчість Соні Морозюк знають не лише в Україні, а й за кордоном

Від початку повномасштабного вторгнення художниця воює на своєму фронті – мистецькому, і своєю творчістю розповідає світу правду про незламність і боротьбу українців.

Українська художниця Соня Морозюк

"Зараз нашої підтримки, як ніколи потребують діти, а мистецтво існує саме для того, щоб нести добро, красу і давати сили попри все продовжувати жити, творити, любити, створюючи дітям найкраще майбутнє. Діти не повинні страждати, і в наших силах допомогти їм пройти складний шлях лікування та відновлення без ускладнень та наслідків", – каже Христина Шишпор.

"Сьогодні День захисту дітей! Нас "привітали" жахливо!!! Але ми будемо конвертувати всю свою лють та силу для того, щоб продовжувати робити добрі справи і ще більше допомагати діткам і дитячим лікарям! — написала Таня Сохар. — Кристина Шишпор, прима-балерина Національної опери України та талановита сучасна українська художниця Соня Морозюк саме сьогодні оголосили, що 23.06 під час вистави "5 танго" пройде виставка картин, частина прибутку від продажу яких буде передана до Дитячий Благодійний Фонд "Good DoNations" для потреб відділення ургентної хірургії НДСЛ Охматдит!"

Варто зазначити, що Христина Шишпор повернулась в Україну в липні минулого року. В цей важкий час війни прима-балерина не покинула сцену рідного театру, залишилась з українцями і надихає своїм талантом та підтримує віру в перемогу.

Прима-балерина Національної опери України Христина Шишпор

Христина вважає, що зараз кожен має воювати на своєму фронті. Саме тому вона приєдналась до ініціатив зі збору коштів на придбання життєво необхідного обладнання для дитячих лікарень.

Балерина підтримала збір для Запорізької дитячої лікарні, а також записала відео на підтримку та допомогла в організації розіграшу футболки з автографом Георгія Бущана – гроші від аукціону пішли на допомогу клінікам, які лікують поранених українських дітей, привезених із гарячих точок країни.

Для діток з Миколаєва, Христина разом з Анастасією Давшан провели благодійний майстер-клас з балету та Ваrre і зібрали майже 100 тис. грн, чим дуже прискорили збір коштів та допомогли придбати унікальний енцефалограф.

Українська прима-балерина Христина Шишпор підтримала волонтерський проєкт з допомоги клінікам, які лікують поранених українських дітей, привезених із гарячих точок країни. Вона закликала долучитися до збору коштів на придбання необхідної апаратури для цих лікарень.

Також прима-балерина Шишпор та гімнастка Давшан провели майстер-клас, щоб урятувати життя дітей.