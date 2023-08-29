"Вбивця" від режисера "Бійцівського клубу": вийшов трейлер супербойовика з Майклом Фассбендером

Прем’єра фільму відбудеться на 80-му Канському кінофестивалі, який стартує вже завтра, 30 серпня.

На ютуб-каналі Netflix з’явився перший ролик нового фільму режисера "Бійцівського клубу" Девіда Фінчера під назвою "Вбивця". Це адаптація однойменної серії графічних романів Алексіса Ноулента та Люка Жакамона. Головний герой – суперпрофесійний кілер у виконанні Майкла Фассбендера ("Чужий: Заповіт").

"Після фатального промаху вбивця починає боротися зі своїми роботодавцями і з самим собою", — йдеться у синопсисі картини.

Крім Фассбендера, у фільмі знімалася "оскароносна" Тільда Суінтон ("Суспірія", "Три тисячі років бажань"), Чарлз Парнелл ("Топ ган: Меверік"), а також відома жінка-каскадер Монік Гандертон, дублерша Шарліз Терон в "Атомній блондинці". Сценарій написав Ендрю Кевін Вокер, який раніше працював з Фінчером над його культовим кримінальним трилером "Сім".

Прем’єра нео-нуару відбудеться на 80-му Канському кінофестивалі, який стартує вже завтра, 30 серпня (стрічка входить до основного конкурсу). На Netflix фільм можна буде переглянути вже 10 листопада. Ця робота стане останньою у рамках співробітництва Фінчера зі стрімінговим гігантом.

Раніше "Телеграф" писав, що на Netflix виходить перший фільм, продюсований Бараком та Мішель Обама.