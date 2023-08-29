"Убийца" от режиссера "Бойцовского клуба": вышел трейлер супербоевика с Майклом Фассбендером

Премьера фильма состоится на 80-м Каннском кинофестивале, который стартует уже завтра, 30 августа

На ютуб-канале Netflix появился первый ролик нового фильма режиссера "Бойцовского клуба" Дэвида Финчера под названием "Убийца". Это адаптация одноименной серии графических романов Алексиса Ноулента и Люка Жакамона. Главный герой – суперпрофессиональный киллер в исполнении Майкла Фассбендера ("Чужой: Завет").

"После рокового промаха убийца начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой", — говорится в синопсисе картины.

Кроме Фассбендера, в фильме снималась "оскароносная" Тильда Суинтон ("Суспирия", "Три тысячи лет желаний"), Чарлз Парнелл ("Топ ган: Мэверик"), а также известная женщина-каскадер Моник Гандертон, дублерша Шарлиз Терон в "Атомной блондинке". Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер, ранее работавший с Финчером над его культовым криминальным триллером "Семь".

Премьера нео-нуара состоится на 80-м Каннском кинофестивале, который стартует уже завтра, 30 августа (лента входит в основной конкурс). На Netflix фильм можно будет посмотреть уже 10 ноября. Эта работа станет последней в рамках сотрудничества Финчера со стриминговым гигантом.

Ранее "Телеграф" писал, что на Netflix выходит первый фильм, продюсированный Бараком и Мишель Обама.