Перенесли вистави столичних театрів

Про це повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, інформує пресслужба КМДА.
«Ми робимо ситуацію в місті максимально комфортною для киян, тому переносимо вистави та кінопокази. Усі квитки залишаються дійсними, змінюється лише дата», – наголосила Попова.
Вона зазначила, що зміна дат є вимушеним заходом, який допоможе убезпечити киян.
Усі, хто придбав квитки, мають змогу відвідати вистави після закінчення дії обмежувальних заходів.
Як повідомлялося, у столиці введено низку протиепідемічних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу.