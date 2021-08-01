Лелеки, соняшник, статуя князя Володимира: в Японії на честь Олімпіади створили унікальне українське кімоно (фото)

На честь Олімпіади-2020 японський дизайнер створив 206 унікальних кімоно для кожної країни-учасниці змагань у Токіо. Український варіант прикрасили соняшники, лелеки, національний візерунок і статуя князя Володимира.

Про це пише у неділю, 31 липня, на своїй сторінці у Facebook Олександр Соколовський.

Робота над проектом під назвою The Kimono Project тривала шість років. Його мета - зближення країн і їх знайомство з Японією через традиційний костюм.

Автором ідеї є дизайнер Йошімаса Такакура, який задумав цей проект ще у 2014 році, після того як Токіо оголосили столицею Літніх олімпійських ігор.

Саме Такакура придумав індивідуальний дизайн для кожного кімоно, а потім ретельно стежив за робочим процесом і шукав гроші на пошиття унікальних виробів для кожної країни-учасниці.

Варто відзначити, що символіка для кожної з країн підібрана дуже ретельно.

Так, український варіант кімоно прикрасили два лелеки, квіти соняшника, національний візерунок і статуя князя Володимира. Колірна гамма українського кімоно - синьо-жовта, як і кольори національного прапора.

Кімоно для інших країн також не менше символічні. Так, на китайському кімоно намальовані півонії, сливи, бамбук і хмари.

А ось кімоно для Данії створено з відсиланням до казок Андерсена, замку Гамлета і вітру.

Варіант для США прикрашений кольорами національного прапора, прихованими символами бейсболу та американського футболу і навіть голлівудських фільмів.

Кімоно після демонстрації на Олімпійських іграх в Японії також покажуть на виставках у Осаці і Кансай у 2025 році. Крім того, автор ідеї обіцяв виставити їх на продаж в інтернеті.

Варто відзначити, що у 2020 році представники проекту "Imagine Oneworld Kimono Project" були нагороджені почесними грамотами Міністерства культури, молоді та спорту України.

Нагадаємо, що "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію Олімпіади-2020 у Токіо.