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"Він назавжди залишиться в наших серцях": реакція відомих українців на смерть Олександра Ройтбурда

"Він назавжди залишиться в наших серцях": реакція відомих українців на смерть Олександра Ройтбурда
12:23 Сьогодні Телеграф Фейсбук

Українські політики висловили в соцмережах свої співчуття у зв'язку зі смертю художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, про що стало відомо вранці в неділю, 8 серпня.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook зазначив, що Ройтбурд не боявся експериментувати як у власній творчості, так і на посаді директора музею, де зміг реалізувати складну задачу - зробити музей цікавим для широкої публіки художнім простором.

"На посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею і не боятися експериментувати!" - написав президент.

За його словами, Ройтбурд не боявся експериментувати і його роботи були наповнені любов'ю до життя.

"Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна - нашою культурною спадщиною", - заявив Зеленський.

Міністр культури Олександр Ткаченко також у своєму Telegram-каналі повідомив про смерть художника. За його словами, Ройтбурд останнім часом часто хворів, але не втрачав сили духу і почуття гумору. Померлий художник будував величезні плани на майбутнє.

"Нещодавно надав документи в міністерство по реставраційних роботах... А ще - горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер повинні ми. В його пам'ять", - пише Ткаченко.

Про Ройтбурда написав і п'ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність ", в якій перебував і художник, Петро Порошенко у своєму обліковому записі в Twitter.

 

Не залишився осторонь і депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який також родом з Одеси, як і покійний художник.

"Не дивлячись на весь опір Олександр був призначений директором OFAM / Одеський художній музей. Художник вклав у нього душу і зробив з місцевого музею - справжню туристичну перлину. І це далеко не все, що зробив Саша для мистецтва і всього культурного світу", - повідомляє Степанов. 

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк поспівчував рідним померлого художника.

 

Раніше "Телеграф" повідомляв деталі біографії померлого Олександра Ройтбурда.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Художник, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Олександр Ткаченко, Олександр Ройтбурд, Олексій Гончаров.
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