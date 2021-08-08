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Скандальные увольнения из музея и словесные атаки: что известно об умершем Александре Ройтбурде

Скандальные увольнения из музея и словесные атаки: что известно об умершем Александре Ройтбурде
10:58 Вс, 8 Август 2021 Телеграф Фото: facebook Александра Ройтбурда

В воскресенье, 8 августа, стало известно о смерти известного украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Мужчине было 59 лет. Художник страдал от серьезных проблем со здоровьем в последнее время.

Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 года. Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В 1993 году он стал соучредителем Ассоциации "Новое искусство" в Одессе. С 1993 года работал ее художественным руководителем, а с 1999 по 2001 гг. был в должности президента. Работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве.

Александр Ройтбурд картины

Источник: facebook Александра Ройтбурда

У Ройтбурда были персональные выставки в Украине, США, России.

Александр Ройтбурд картины

Источник: facebook Александра Ройтбурда

Кроме этого, художник был членом Совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький Арсенал".

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Как художник, Ройтбурд никогда не шел на компромисс в развитии и определении своего личного стиля. Его последние работы характеризуются отказом от сарказма и драматизма. Конфликт исчезает со сцены в пользу тонкой иронии и интимности.

Александр Ройтбурд картины

Источник: facebook Александра Ройтбурда

В 2014 году был участников Евромайдана в Одессе.

В конце 2017 года Александр Рейтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет. Некоторый депутаты усомнился в деловой репутации художника, а также заявили, что Ройтбурд был назначен на должность директора музея якобы с нарушением процедуры.

Александр Ройтбурд картины

Источник: facebook Александра Ройтбурда

Александр Ройтбурд портрет

Источник: facebook Александра Ройтбурда

Позже противники художника называли его творчество "порнографией", а сам он рисует картины "фекалиями и ненавидит Одессу". Впоследствии, в сентябре 2019 года Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора музея.

В поддержку уволенного художника состоялся митинг с требованием вернуть Ройтбурда в должность. Кроме этого, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о восстановлении художника в должности. В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении Александра Ройтбурда, но позже апелляционный суд отменил это решение. В итоге в декабре прошлого года Одесский областной совет возобновил художника в должности руководителя музея.

Украинские политики уже отреагировали на известие о смерти художника Александра Ройтбурда.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,154

Все по теме:

Одесса, Художники, Скандалы, Александр Ройтбурд.
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