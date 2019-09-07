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Одесситы вышли на улицы с требованием "вернуть на место" Ройтбурда

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Одесситы вышли на улицы с требованием "вернуть на место" Ройтбурда
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dumskaya.net

Новости Украины:На акцию в поддержку экс-директора музея Александра Ройтбурда вышло 1,5 тысяч одесситов и политиков.

В Одессе около 1,5 тыс. человек собрались на митинг в поддержку известного художника Александра Ройтбурда, уволенного 4 сентября облсоветом с должности директора художественного музея.

На проспект Шевченко, к зданию облсовета, на акцию, проходящую под слоганом "Верните нам Ройтбурда", пришли люди, несогласные с увольнением художника.

В числе собравшихся – много "евромайдановцев", издатели, художники, писатели, руководители музеев, краеведы, депутаты местных советов, общественники, обычные горожане.

На акцию также прибыли: мэр Львова Андрей Садовой, народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, знаменитый пианист, народный артист Украины Алексей Бовинов.

 

Люди держат плакаты: "Ломать – не строить", "Каждому музею - Ройтбурда", "Вы все не правы", "Не ходил – не уничтожай" и т. д.

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Перед входом в здание установили сцену и микрофон – любой желающий может высказать свое мнение в связи с увольнением директора музея.

Как заявил мэр Львова, ему еще ни разу в жизни не приходилось видеть акцию протеста, все участники которой были бы с таким высоким уровнем интеллекта.

"Этот митинг – с высшим уровнем IQ… Бог некоторых людей целует в лоб, и Александр Ройтбурд – именно такой человек", - сказал Садовой. Он добавил, что Ройтбурд - гениальный художник и прогрессивный менеджер.

В свою очередь Саакашвили призвал собравшихся защитить Ройтбурда, так как речь идет не об одном человеке, а обо всем городе, который, по его словам, постепенно уничтожается.

 

"Если сегодня это не остановить, то через 3-4 года Одессы как таковой не будет", - убежден Саакашвили.

Вместе с тем Клименко акцентировала, что ей очень стыдно за решение облсовета об увольнении Ройтбурда, и пообещала, что данный вопрос будет рассмотрен в парламенте.

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая заявила о необходимости инициировать роспуск городского и областного советов. С этой целью она предложила обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Прибывший на митинг Ройтбурд поблагодарил собравшихся за поддержку.

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"Впервые вижу, что столько людей собралось не по политическим мотивам, не из-за тарифов, а из-за проблемы в культурной сфере… После Майдана впервые вижу такой многолюдный митинг, на котором нет ни одного проплаченного участника", - отметил художник.

В настоящее время митинг продолжается. Его организаторы собирают подписи под соответствующими обращениями к Одесскому облсовету.

4 сентября Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Этот вопрос с голоса внес депутат Алексей Кобыльников, который заявил, что художник якобы имеет отношение к тому, что гражданин России, которого он взял на работу, избил экс-директора музея Виталия Абрамова.

14 марта 2018 г. Одесский облсовет отказался утвердить в должности директора художественного музея Ройтбурда, несмотря на то, что он победил в соответствующем конкурсе. В частности, против назначения выступили представители фракции "Оппозиционный блок".

В тот же день председатель Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором указанного музея. С Ройтбурдом подписали контракт на 5 лет.

Представители "Оппозиционного блока" неоднократно пробовали уволить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста, во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику. Такие пикеты состоялись, в частности, в августе 2019 года.

Законность увольнения художника сейчас изучают юристы Министерства культуры. Ройтбурд намерен оспаривать увольнение в суде. Часть депутатов облсовета инициировала сбор подписей для проведения внеочередной сессии с целью отменить решение об увольнении.

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Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

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Одесса, Митинг, Одесский музей, Александр Ройтбурд.
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