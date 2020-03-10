Акторка Єва Грін зізналась, чи буде героїнею "Доктор Стрендж-2"

Журналісти з посиланням на інсайдерів стверджували, що вона може з'явитись у сиквелі фільму "Доктор Стрендж". Днями зірка прокоментувала чутки.
Як передає Just Jared, 39-річна Єва Грін стала зіркою нового випуску журналу Total Film. Саме в коментарі журналістам вона лаконічно спростувала інформацію про участь у зйомках новинок Marvel.
"Я? Ні! Не те, що я ще не знаю відповіді на це питання. Запевняю вас, що ні", – заперечила чутки Єва Грін.
Однак акторка вирішила не приховувати, що в захваті від кінострічок Marvel. Єва Грін зізналась, що франшиза справді варта уваги, оскільки в ній простежується особливий гумор, поєднаний з жорстокою боротьбою за життя всього людства.
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"Cerebral, it's true, but everything also goes through the body. To think about the character is good! But we have to find the physics of each character, think about how to move... We are all animals in the end." - Eva on approaching her roles Eva at the Bvlgari High Jewelry Exhibition in Capri, Italy (June 14, 2019). As seen in @tribunedesarts magazine (September 2019) Dress: @jpgaultierofficial Hair: @alainpichonhair Make-Up: @lisaeldridgemakeup Stylist: @nicky_yates Jewellery: @bulgariofficial Photo by David Atlan/Bulgari
Мені подобається гумор у цих фільмах. Я побачила трейлер "Чорної вдови" і подумала, що хотіла б переглянути цю кінострічку, – поділилась Єва Грін.
Що відомо про сиквел до "Доктора Стренджа"
Новий фентезійний фільм отримає назву "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Кінострічка заснована на основі коміксів Marvel та стане 28-им фільмом кіновсесвіту.
Відомо, що зйомки планують розпочати вже в травні 2020 року. Сценарій, за офіційними даними, напише Джейд Бартлетт, а от екранізацією нової історії про Доктора Стренджа займеться режисер Скотт Дерріксон. Він вже запросив до співпраці знаменитих голлівудських акторів, серед яких – Бенедикт Камбербетч, який зіграє супергероя, Елізабет Олсен, яка перевтілиться у свою героїню Marvel – Ванду Максимову, Бенедикт Вонґ (один із майстрів містичного мистецтва), а також Чиветел Еджіофор (колишній студент Старійшини). Наразі невідомо, хто зіграє головного лиходія фільму.