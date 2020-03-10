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Акторка Єва Грін зізналась, чи буде героїнею "Доктор Стрендж-2"

Акторка Єва Грін зізналась, чи буде героїнею "Доктор Стрендж-2"
11:16 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У західних ЗМІ підозрювали, що акторка Єва Грін обговорює умови контракту з представниками Marvel.

Журналісти з посиланням на інсайдерів стверджували, що вона може з'явитись у сиквелі фільму "Доктор Стрендж". Днями зірка прокоментувала чутки.

Як передає Just Jared, 39-річна Єва Грін стала зіркою нового випуску журналу Total Film. Саме в коментарі журналістам вона лаконічно спростувала інформацію про участь у зйомках новинок Marvel. 

"Я? Ні! Не те, що я ще не знаю відповіді на це питання. Запевняю вас, що ні", – заперечила чутки Єва Грін. 

Однак акторка вирішила не приховувати, що в захваті від кінострічок Marvel. Єва Грін зізналась, що франшиза справді варта уваги, оскільки в ній простежується особливий гумор, поєднаний з жорстокою боротьбою за життя всього людства. 

Мені подобається гумор у цих фільмах. Я побачила трейлер "Чорної вдови" і подумала, що хотіла б переглянути цю кінострічку, – поділилась Єва Грін. 

Що відомо про сиквел до "Доктора Стренджа"

Новий фентезійний фільм отримає назву "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Кінострічка заснована на основі коміксів Marvel та стане 28-им фільмом кіновсесвіту. 

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Відомо, що зйомки планують розпочати вже в травні 2020 року. Сценарій, за офіційними даними, напише Джейд Бартлетт, а от екранізацією нової історії про Доктора Стренджа займеться режисер Скотт Дерріксон. Він вже запросив до співпраці знаменитих голлівудських акторів, серед яких – Бенедикт Камбербетч, який зіграє супергероя, Елізабет Олсен, яка перевтілиться у свою героїню Marvel – Ванду Максимову, Бенедикт Вонґ (один із майстрів містичного мистецтва), а також Чиветел Еджіофор (колишній студент Старійшини). Наразі невідомо, хто зіграє головного лиходія фільму. 

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Marvel, Сиквел, ЗМИ, Доктор Стрэндж 2, Акторка, Зйомки, Кінострічка, Продовження, Єва Грін.
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