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Український фільм "Сторонній" покажуть на фестивалі в Європі (Відео)

Український фільм "Сторонній" покажуть на фестивалі в Європі (Відео)
14:06 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Новинка від режисера Дмитра Томашпольського продовжує підкорювати світ.

Фільм "Сторонній" (Stranger) вперше покажуть в Європі. Презентація відбудеться в рамках кінофестивалю в Хаапсалу, що в Естонії.

Про це повідомляє Держкіно на фейсбук-сторінці. Європейська прем'єра "Стороннього" пройде на Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival. За офіційними даними, у програму кіноподії увійдуть 35 фільмів з 15 країн світу. Серед гостей кінофестивалю – тріумфатор Оскару-2020 Пон Джун-Хо, який покаже свій відомий хоррор Thе Host.

Відомо, що Україну на кінофестивалі представлятиме режисер Дмитро Томашпольський та продюсер Олена Дем'яненко. Припускаємо, що до Києва вони повернуться з черговою перемогою. 

Чому варто пишатись фільмом "Сторонній"

Наразі кінострічка "Сторонній" стрімко підкорює західні кінофестивалі. Роботу Дмитра Томашпольського вже оцінили експерти, які віддали фільму 9 престижних нагород. Зокрема, режисер може похизуватись перемогами на міжнародних кінофестивалях у США, Канади, Колумбії, Японії, Південної Кореї та Індії. Відтак про українського режисера вже почув весь світ. 

Фільм "Сторонній" розповідає детективну історію загадкового зникнення команди синхронного плавання. Сталось це у басейні, коли спортсмени пірнули у воду. Моторошний інцидент неможливо пояснити, тому розслідування справи доручають інспектору Глуховській, яку майстерно зіграла зірка "95 Кварталу" Анастасія Євтушенко. Під час роботи вона виявляє, що в місті зникла ще одна людина – пацієнтка водолікарні, яка приймала хвойно-перлинні ванни. Що пов'язує два злочини та хто причетний до викрадення – українські глядачі побачать на екранах восени 2020 року.

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