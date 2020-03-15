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Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)

Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)
21:03 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот з відео

Новини культури:Ми доведемо, що не лише "50 відтінків сірого" можуть асоціюватися з пристрастю, хоча, вони, зокрема, також.

Для еротичних фільмів з пристрасними сексуальними сценами творці ще ретельніше добирають акторів, адже зіграти сексуальний потяг куди важче, ніж, наприклад, заплакати. Тож, у нашому матеріалі ми зібрали найкращі, на нашу думку, фільми, які вразять сюжетом.

Ми врахували все: від акторського складу до декорацій та костюмів. Тож, підготуйся до гарячого вечора.

Еротичні фільми

"Королева сердець" (данською – Dronningen) (2019)

Жанр: драма, еротика

Режисер: Мей ель-Тухі

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет: Анна – вже немолода жінка, яка колись вийшла заміж за шанованого лікаря Петера. Вони виховують двох дітей-близнят. Сама ж Анна працює адвокатом у справах неповнолітніх. Її поважають та люблять у її середовищі. Завдяки ораторському мистецтву та психологічним навичкам Анні вдається отримувати те, що вона хоче. До слова, такими ж прийомами вона користується і вдома. Якось до будинку подружжя поселяється син Петера від першого шлюбу Густав. І тут життя зіграє з Анною злий жарт. Між нею та хлопцем спалахує симпатія та пристрасть. Заборонене кохання та стосунки загрожують завести Анну надто далеко.

Королева сердець: трейлер дивитися онлайн

"Полуничка" (Curiosa) (2018)

Жанр: історичний, мелодрама, еротика

Режисер: Лу Жене

Рейтинг IMDb: 5,5

Сюжет: події фільму розгортаються наприкінці XIX століття у Парижі. Молода дівчина Марі виходить заміж за поета Анрі ж Реньє з корисливою метою. Їй потрібно погасити борг батька – ось мета її одруження. Втім, у думках Марі надіялася, що з часом її серце спалахне почуттями до поета, однак цього не сталося. Якось заміжня Марі зустрічає П’єра. Той одразу захоплює її думки, адже його інтереси – еротика та подорожі – саме те, чим цікавиться і вона. Новому знайомому вдасться відкрити для Марі невідані горизонти і показати справжню любов. Однак Марі не слід забувати, вона – заміжня.

Полуничка: трейлер українською дивитися онлайн

"Єва" (Eva) (2018)

Жанр: драма, мелодрама, трилер, еротика

Режисер: Бенуа Жако

Рейтинг IMDb: 4,6

Зйомки серіалу "Карнівал Роу" призупинено через коронавірус

Сюжет: у центрі сюжету постає письменник Бертран, який намагається написати свій роман. Однак від його супутниці та справи життя його відволікає нове знайомство. Чоловік зустрів Єву, яка одразу викликала у нього хвилю емоцій – симпатія, потяг, пристрасть… Між новими знайомими спалахують романтичні стосунки, однак обидва вони керуються корисливими цілями. Малознайомі коханці розуміють, що стосунки, які розвиваються, можуть привести їх до несподіваного фіналу.

Єва: трейлер дивитися онлайн

"50 відтінків сірого" (Fifty shades of Grey) (2015)

Жанр: романтично-еротична драма

Режисер: Сем Тейлор-Джонсон

Рейтинг IMDb: 4,1

Сюжет: Анастейша Стіл – скромна студентка літературного факультету, яка живе разом з подругою-однокурсницею Кетрін. За тиждень до випускного в університеті Анастейша, на прохання своєї товаришки, повинна взяти інтерв’ю у молодого мільярдера-красеня. Вони не знаходять спільної мови. Однак доля дарує їм другий шанс. Якось Грей заходить в магазин, де Анастейша підробляє продавцем, і купує стяжки, скотч та мотузку. Вже цього разу їхнє знайомство переходить на новий рівень, після чого Грей пропонує дівчині укласти угоду. Згодом Анастейша дізнається про сексуальні захоплення нового знайомого.

50 відтінків сірого: трейлер українською дивитися онлайн

"Юність" або "Молодість" (Youth) (2015)

Жанр: еротична драма

Режисер: Паоло Соррентіно

Рейтинг IMDb: 7,3

Netflix і Disney зупиняють зйомки через коронавірус

Сюжет: Мік Бойлі та Фред Белінджер дружать майже все свідоме життя. Фред – відомий диригент і композитор. Він отримав все, що хотів – знаменитість в усьому світі. Тому свою кар'єру Фред офіційно завершив і не має наміру повертатися до свого колишнього способу життя. А його друг Мік – режисер, який, незважаючи на старість, продовжує створювати новий фільм. Той, за задумом чоловіка, повинен стати завершальним у його кар’єрі. Якось друзі вирішують відпочити біля підніжжя швейцарських Альп, де на них чекають цікаві пригоди та водночас моторошні неприємності.

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