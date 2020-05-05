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Netflix візьметься за зйомки ще одного фільму про принцесу Діану

Netflix візьметься за зйомки ще одного фільму про принцесу Діану
07:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Новини культури:Невдовзі світ побачить скандальний фільм про леді Діану.

Телекомпанія DSP зняла документальний фільм про принцесу Діану на замовлення Netflix. 

Автори стрічки обіцяють розкрити приголомшливі моменти із життя леді Ді. Зокрема те, що принцеса чотири рази намагалася вкоротити собі віку, повідомляє видання The Sun.

Ця інформація викликала обурення у синів Діани, принців Вільяма і Гаррі. Вони переконані, що документальна стрічка не може бути достовірною.

"Це удар для Вільяма і Гаррі. Вони дуже засмучені та сердиті, особливо Гаррі. Він ображений, адже він працював з Netflix і був готовий брати участь в нових проєктах", – йдеться у повідомленні. 

"Це не шоу на замовлення. Більше того, усе використані дані вже давно перебувають у відкритому доступі", - заявила прессекретарка кінокомпанії.

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Попередньо фільм отримає назву "Бути мною: Діана" та складатиметься з декількох частин. Так, у стрічці  покажуть складне дитинство Діани, нещасний шлюб та психічні розлади, з якими вона боролася. Також глядач зможе побачити раніше не опубліковані інтерв’ю, зроблені напередодні її смерті. 

71-річний принц Чарльз є наступником матері Єлизавети ІІ на престол. Після того, як він очолить британську монархію, йому буде присвоєно титул короля. Проте дружина герцогиня Камілла не зможе отримати повноваження королеви, адже їхній шлюб став другим для принца Чарльза.

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Кино, Фильм, Леди Ди, Netflix, Принцеса Діана.
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