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Бейонсе підписала угоду з компанією Disney

Бейонсе підписала угоду з компанією Disney
15:07 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram

Новини культури:Співачка Бейонсе підписала вигідний контракт з компанією Disney. Така співпраця принесе попдіві 100 мільйонів доларів.

За договором, Бейонсе візьме участь у трьох рейтингових проєктах, серед яких – супергеройський фільм "Чорна пантера 2". Про це повідомляє популярний таблоїд The Sun з посиланням на інсайдерів. За їхніми словами, Бейонсе –це найкраща реклама для будь-якої стрічки. І її участь у проєкті "Король Лев" стала чудовим доказом цьому. Тому представникиDisney залюбки підписали контракт зі співачкою, який принесе їм не менші прибутки,аніж самій Бейонсе.

Наразі всіх деталей домовленості не розголошується. Однак інсайдери додають, що Бейонсе точно стане автором і виконавцем саундтрекудо "Чорної пантери 2", що вийде на екрани у 2021 році. Два інші проєкти, в яких можна буде почути чи побачити артистку, поки не називають.

Припускають, що зірка може знов взяти участь в озвучуванні дитячої стрічки. Як Бейонсе постала у фільмі "Король Лев" Співпрацю з Disney артистка успішно розпочала з кінострічки "Король Лев" 2019 року.

У проєкті, знятому за мотивамикультового мультфільму, Бейонсе озвучила героїню Налу. Та на цьому її участь у стрічці не завершилась: зірка записала музичний альбом, який складався з 14 треків. Успішна платівка підкорила всі радіочарти та зробила фільм ще більш популярним. Окрім цього, Бейонсе створила саундтрекSpirit та видовищний кліп до нього, в якому знялась і донька артистки Блу Айві.

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"Цей саундтрек – любовний лист Африці. Мені хотілося переконатися, що при створенні пісні ми взяли все найкраще з музичної спадщини континенту, це не просто використання певних звуків. Мені хотілося, щоб композиція вийшла автентичною", –розповіла Бейонсе в одному з інтерв'ю.

Дивіться кліп до пісні Бейонсе –Spirit: відео

Фільмографія Бейонсе Насправді Бейонсе має досвід і у зйомках фільмів. Зірка встигла знятись у кількох успішних стрічках. Зокрема, у фільмографії Бейонсе є фільми: "Остін Паверс: Голдмембер" (2002) "Боротьба зі спокусою" (2003) "Одержимість" (2009) "Кадилак Рекордс" (2008) "Дівчата мрії" (2006) "Рожева пантера" (2006) "Життя як сон" (2013)

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Бейонсе, Кино, Дисней.
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