Disney натякає: серіал "ВандаВіжен" стартує в 2020 році

У Disney натякають, що раніше перенесений на 2021 рік серіал "ВандаВіжен" все ж потрапить в їх каталог онлайн-кінотеатру в цьому році.

Disney в вересні опублікував рекламний ролик зі списком серіалів і фільмів, які увійдуть до каталогу онлайн-кінотеатру Disney + до кінця 2020 року.

Серед них опинився і "ВандаВіжен" - серіал по всесвіту Marvel, який спочатку планували випустити в 2021 році, потім перенесли на кінець 2020 го, але влітку, як повідомляв THR, знову перенесли на 2021-й.

Офіційної дати релізу серіалу не було, але, судячи з промо Disney +, "ВандаВіжен" почне виходити до кінця 2020 року.

У список прем'єр 2020 го Disney також включив другий сезон "Мандалорца", який стартує 30 жовтня, і не додав інший серіал по всесвіту Marvel - "Сокіл і Зимовий солдат". У липні студія відклала його запуск на осінь 2020 року, але в результаті, мабуть, перенесла реліз на 2021 рік.