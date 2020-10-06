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Вівторок, 06.10.2020
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У 2020-му не побачимо: реліз фільму "Дюна" перенесли

У 2020-му не побачимо: реліз фільму "Дюна" перенесли
Оновлено 14:55 Сьогодні Телеграф Фото: Rotten Tomatoes
Студія Warner Bros. вирішила відкласти запуск в прокат фільму "Дюна" Дені Вільнева.

Джерела Collider і The Hollywood Reporter повідомляють, що фільм, який раніше планували випустити 18 грудня 2020 року, тепер повинен вийти 1 жовтня 2021 року.

Зазначається також, що на цю дату вже призначений старт прокату фільму "Бетмен" Метта Ривса, а тому аналітики мають всі підстави припускати, що вихід Супергеройське фільму також буде зміщений.

Повідомлення про перенесення релізу "Дюни" з'явилися на тлі заяви компанії Cineworld, власника однієї з найбільших мереж кінотеатрів в США і Великобританії, про закриття всіх своїх кінозалів.

Мережа кінотеатрів пішла на такий крок через відстрочку релізу всіх гучних новинок. Наприклад, Disney не збирається запускати "Чорну вдову" до травня 2021, а Universal відклав старт прокату "Чи не час помирати" на квітень 2021 року.

Через пандемії коронавируса в США залишаються закритими кінотеатри в найбільших містах країни. З цієї причини фільм "Доказ" Крістофера Нолана за перший місяць після запуску зібрав лише 300 мільйонів доларів по всьому світу при бюджеті в 200 мільйонів. Аналітики вважають, що такий низький темп зборів позначився на підсумковому рішенні щодо перенесення "Дюни".

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"Дюна" - фільм Дені Вільнева ( "Прибуття", "Той, що біжить по лезу 2049") з науково-фантастичного роману Френка Герберта. Головні ролі в ньому зіграли, серед інших, Тімоті Шаламов ( "Клич мене своїм ім'ям"), Зенден ( "Ейфорія") і Ребекка Фергюсон ( "Доктор Сон").

Warner Bros. поки офіційно не підтвердила зміну дати виходу "Дюни".

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Warner Bros., Дюна, Фильмі.

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Телеграф
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