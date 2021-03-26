Юрій Горбунов: замість "Скаженого весілля-4" буде новий фільм та сериал

Актор, телеведучий, шоумен, заслужений артист України Юрій Горбунов у відвертому інтерв'ю «Телеграфу» розповів про закулісся кінематографа, магію шоу «Голос країни», сюрпризи від дружини-телеведучої Каті Осадчої і багато іншого.

Закінчивши в 1992 році Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого, Юрій Горбунов п'ять років пропрацював в драматичному театрі в Івано-Франківську. Потім переїхав до Києва, де був помічником режисера в центрі «Арт-Велес», режисером клубу «Голлівуд». І, нарешті, закрутився роман з телебаченням. УТ-1, Новий канал, СТБ. А з 2006 року він прийшов на телеканал «1+1». Легше, мабуть, назвати ті шоу, які він не вів. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ось лише деякі проекти, яким надав родзинку своїм талантом ведучого Юрій Горбунов: «Танці з зірками», «Голос країни», «Зірка + Зірка», «Суперзірка», «Краса по-українські», «ПРОСТО шоу», «Великий Пекарський турнір»,«ШоуЮри».

Як артист знявся в масі фільмів і серіалів, зігравши, наприклад, акушера-гінеколога в «Вовчиці», адвоката в «Пончик Люся», співробітника агентства ритуальних послуг у «Романі вихідного дня». Спродюсував один з найуспішніших українських фільмів «Скажене весілля», третя частина якого вийшла в минулому місяці. Та ще й зіграв там Назарія Запухляка. Ну і, звичайно, на його рахунку незрівнянні «Великі Вуйки», де Юрій перевтілився в Івана Петрука. Про творче та особисте життя, які переплелися після одруження на Каті Осадчій, ми і поговорили.

- Пане Юрію, в минулому році вам виповнилося 50. При цьому ви зізналися, що відчуваєте себе на 21 рік. А що було в 21? Чому саме ця цифра? Що допомагає відчувати себе не на паспортний, а на внутрішній вік?

- 21 - це був час, коли я закінчив інститут і прийшов працювати в театр. Був збір трупи, і артистам представили нас, молодих. І хтось у мене запитав: «Юра, а скільки вам років?» Я кажу: «21». І я зловив своє внутрішнє відчуття. Було літо, я був у футболці, в шортах. Тобі 21 рік, у тебе все життя попереду. Ти прийшов в крутий театр з класним колективом. І відчуття того, що ось ти сповнений енергії, сил і здоров'я, і попереду у тебе багато справ, які треба зробити, - це відчуття завжди зі мною. І, коли раптом є якийсь занепад сил, я згадую цей момент, згадую цю енергію, яка приливає в тіло, і надихаюся ним.

- 3 лютого ви з Катею Осадчою відзначили 4 роки з дня весілля. Вас вважають однією з найромантичніших і яскравих пар в українському шоу-бізнесі. При цьому ви разом проводите практично весь час, навіть на роботі. Як вдається при цьому зберігати міцні відносини?

- Мені подобається, що ми обоє телеведучі. Це плюс. На щастя, ми не суперники. У нашій професії ми бачимо тільки позитивні моменти. Ми не набридаємо одне одному ні на роботі, ні вдома. Ми завжди щасливі в компанії один одного, і тому, коли треба разом перед «Голосом ...» повчити текст, покидати один одному репліки, то, навпаки, це дуже зручно. Або подивитися: «Скажи, як краще - це одягнути чи те?» Твоя друга половина з того ж бізнесу і тобі не треба нічого довго пояснювати, чому затрималася зйомка, чому так сталося. Думаю, що якби друга половина займалася якимось звичайною справою, то було б іноді багато питань, чому зйомка планувалася до 10-ї вечора, а закінчилася о 2 годині ночі.

- Розкажіть про найбільш пам'ятні сюрпризи, які зробили вам рідні, близькі, друзі, колеги? І про ті, що робили самі...

- Найбільший сюрприз - це коли моя дружина сказала, що вона вагітна Іваном. І це був, напевно, найбільший сюрприз у житті, очікуваний і щасливий. А ще до цього моє 45-річчя - знову ж таки, Катя зробила мені сюрприз. Ми поїхали на дачу, і вже було пізно, навколо темно. Вона каже: «Нам треба заїхати на дачу, а потім ми поїдемо в ресторан». І ми заїжджаємо на дачу ... А вона зібрала там всіх моїх друзів, і вони, коли спалахнуло світло, вискочили з-за кущів і стали співати: «Happy birthday!». Ми гуляли до ранку. І це як в голлівудському кіно, коли раптово роблять сюрприз іменинникові. Було круто. Потім мені доводилося багато - в хорошому сенсі слова «доводилося» - різними способами відпрацьовувати на Катиних днях народження. Запрошував різних артистів, замовляв салюти. Взагалі сюрпризи - це крута штука, особливо якщо вони очікувані і приємні.

- Відомо, що ви граєте на баяні, фортепіано, гітарі... Коли останній раз грали на кожному з цих інструментів? Чи використовували ці навички в зйомках шоу, серіалів?

- Останній раз на баяні я грав в серіалі. Це було продовження «Останнього москаля», у 2-му сезоні. На гітарі я періодично і зараз граю. А на фортепіано - дуже рідко. На початку карантину, минулої весни, я взяв участь в челленджі "корисний карантин", який запустив ведучий програми «Гроші». Челлендж закликав залишатися вдома і показувати один одному, як можна провести карантин з сім'єю, чим розважитися, в період, коли закриті кафе, ресторани, кіно, театри. Ось я вирішив сісти за фортепіано і зіграти на ньому.

Програму по баяну я освоїв в музичній школі. На гітарі там же навчився грати. Пам'ятаю, як в юності часто виконував пісні модних тоді рок-груп у дворі для друзів, - вони мали тоді якесь дуже велике значення. У мене були закохані всі дівчатка завдяки гітарі. Потім ці музичні вміння мені сильно знадобилися в театральному інституті.

- Ходили чутки, що подумуєте з Катею зробити дует. Є шанс?

- Якщо вистачить часу, можемо щось зіграти - Катя на піаніно, а я на гітарі. Реально - так. Але на це немає часу. (Сміється - прим.ред.)

- Зараз йде вже 11-й сезон "Голосу країни", де ви все виступаєте в ролі ведучого. Що допомагає постійно робити це якось інакше, приносити «родзинки»? Чим в цьому сезоні «чіпляють» учасники та судді?

- Мені здається, «Голос країни» сам по собі вже є унікальною подією, тому що в цьому році 11-й сезон. Щороку в кожному сезоні є люди, які дивують. Кожного сезону є люди, які, коли співають, ти відкриваєш рот і думаєш: «Ось це так! Скільки у людей таланту». У проекті просто треба захоплюватися тими голосами, які ти чуєш, та реагувати на все, що відбувається.

У нас круті тренери, новий склад, у нас є такі артисти, як Юлія Тимочко, яка, ось як на мене, це ну прямо «перлина народного таланту». Є такі круті артисти, як Микита Ломакін, який вже, начебто, як щось довів в цьому житті, і ось він знову приходить і з чистого аркуша починає. Є такі, як Віталій Борисюк, визнаний артист, визнаний співак, але він йде, не боїться, і, не дивлячись на вік, пробує, робить.

Круто, що «Голос ...» якраз є таким плацдармом, де люди можуть показати себе. І ніякого іншого місця для того, щоб так себе проявити, у них немає. Тому я дуже радий, що причетний до цього процесу. І кожен раз я як нову сторінку відкриваю. Це тільки з боку здається, що ніби як одна і та ж схема: ведучі виходять, вітаються, потім оголошують суддів. Але кожен раз все це по-новому. Щоразу це як поїздка в якусь далеку екзотичну країну, і ти з передчуттям чекаєш пригод.

- Чи дивитеся «Лігу сміху», де самі кілька років були граючим тренером і переможцем одного з сезонів? Що скажете про "карантинний" сезон?

- «Карантинні» сезони нікому не йдуть на користь, але я радий, що є «Ліга сміху», тому що у нас така кількість талановитих людей в країні, вони повинні бути при ділі. Нехай «Ліга сміху» живе довго, радує телеглядачів, змінює тренерів - якщо треба, можу з'явитися ще в якийсь момент. Такі проекти розвивають телебачення, і таку велику частину, такий великий прошарок населення, як команди, які в них грають.

- Ви досить активні в соціальних мережах. Самі ведете чи є помічники?

- Так, я веду сам. У мене є тільки одна людина, яка допомагає, якщо потрібно щось для TikTok'а змонтувати і музику накласти. Інше я сам. Вважаю, що соцмережі треба вести самому, тому що це більш емоційне спілкування, меседжі в суспільство, і вони повинні бути індивідуальними, залежати від настрою. У соціальних мережах треба бути активним.

- Яка з соцмереж вам ближче - і чому?

- Мені найближчі Instagram і TikTok. Правда, те, що у мене публікується в Instagram, автоматично потрапляє і на мою офіційну сторінку в Facebook, там більше 22 тисяч підписників. Звичайно, я теж приділяю йому час, хоча і не так багато, як Instagram.

- Другий сезон комедійного серіалу "Великі Вуйки", прем'єра якого відбулася 30 листопада на "1+1", порадував українського глядача і великою кількістю зірок (Юрій Горбунов, Надія Мейхер, Тіна Кароль, Лідія Таран, Влад Яма, Євген Кошовий, Юрій Ткач, Катерина Осадча), і яскравими сюжетними поворотами. Знову (як і в першому сезоні) були пікантні сцени між героями Юрія Горбунова і Надії Мейхер. Як реагували на такі сцени ваші реальні кохані? Поділіться цікавими ситуаціями, які відбувалися на зйомках.

- На щастя, ніяких містичних і складних сцен не було. Все, що стосується якихось інтимних сцен, то вони інтимні в міру, без будь-якого переходу за червону лінію. Я знаю, що і з Надіного боку, і з мого боку у рідних це не викликало жодних запитань. Всі прекрасно розуміють, що це робота, це кіно, і в кіно буває різне, що треба втілювати в життя. Але там не було нічого такого, що викликало б прямо якусь бурю емоцій.

Щодо самих зйомок, - це вже як завжди закон природи: коли треба знімати спеку - на вулиці холодно, а коли повинен бути вітер і потрібен дощ - то в цей час спека. Доводиться поливати з пожежної машини і робити дощ. У моєму випадку, це сцени, які знімалися в басейні, коли мій персонаж Іван вчиться плавати під керівництвом Боді. Саме в цей день температура опустилася. Незважаючи на те, що на момент зйомок вийшло сонечко, все одно вода була сильно холодна. Можна було зняти це в інший день, коли вода була б теплішою, але саме так завжди збігається. Я б це назвав «Законом кінобізнесу».

- 25 лютого відбулася прем'єра «Скаженого весілля-3», де ви виступаєте продюсером, а також виконавцем ролі яблунівського тамади Назарія Запухляка. Як на зйомки вплинула корона-криза? Як виходили з ситуації?

- Були корективи, як і у всіх. Ми знімали на 2 місяці довше, ніж планували. Сиділи на карантинах, чекали, поки люди одужають. Спочатку гримери, потім костюмери, потім артисти. І в підсумку крайня сцена з Олегом Винником, де він у фіналі співає, знімалася вже тоді, коли на вулиці було прохолодно і з рота йшов пар. Було декілька градусів тепла - і вже не зовсім зелена трава, як на початку фільму. Але тут нічого дивного, всі постраждали від пандемії. І це ще не закінчилося - ось, що найголовніше. І ще незрозуміло, коли закінчиться. Тому ми продовжуємо працювати в цих умовах.

Я щасливий, що до локдауну, який розпочався 20 березня, у нас як для українського кіноринку і як для 50%-их залів, дуже хороші кінотеатральні збори - більше 27 мільйонів гривень. Найпрогресивніші прогнози були - 12 мільйонів, тому що 50% залу, дуже багато кінотеатрів закрилося. Проте, «Скажене весілля-3» продовжує рулити. Ми раді, що народ дивився, і у них дуже позитивні відгуки щодо фільму. Всі шкодують про те, що не буде вже четвертої частини, тому що ми всіх дітей одружили. Це нас наштовхує на думку, що, може варто придумати 4-ту частину, якщо воно так заходить.

До речі, «Скажене весілля» стало першим українським фільмом, чий формат був експортований за кордон: в Литві вийшла адаптація української комедії під назвою «Імпорт нареченого». Так в цілому прокат двох попередніх частин був не тільки в Україні, але і в США, Польщі, Чехії, Канаді та Литві, що є яскравим прикладом популяризації української кіноіндустрії в світі.

- Які епізоди знімалися найважче - і чому?

- Найскладніші моменти у нас пов'язані з битвою тортів. Коли йде бійка, яка переходить в кидання тортами. По-перше, величезну кількість солодких виробів було витрачено. По-друге, всі були брудні. Один торт потрапив в камеру, камеру витирали. Комусь до рота залетіло, комусь ще кудись. Це було смішно, але разом з тим такі сцени завжди складно знімати, тому що дуже часто на деякі моменти є один дубль. Потім треба всіх прати, мити, а це час і гроші. Тому ці сцени довго репетирують, а потім знімаються. Як на мене, це була найважча сцена, бо вона дуже важлива для фільму і складна в зйомках.

Складно знімалися сцени погоні, коли пробиваються колеса, коли з кіньми на підводах доводилося знімати. У коней свій принцип життя, їх треба годувати, поїти, вони повинні відпочивати. Вони не завжди підвладні графіку зйомок, у них свій життєвий ритм. У підсумку це все завжди виливається в якісь кіношні історії. І круто, що вони є, тому що з цього складається взагалі кіножиття.

- У третій частині з'явилися нові зіркові актори. Як влилися в колектив? Чим вразили?

- У нас нова пара - це Катя Файн, яка грає «наречену ромського походження», і Слава Хостікоєв, син Анатолія Георгійовича і Наталії Сумської. Вони обидва проходили серйозний кастинг. І прізвище «Хостікоєв» для нас нічого не говорила, для Слави не було ніяких привілеїв, що він син народних артистів. Він, як і всі, працював, учив текст, і для нього не було ніяких поблажок. І я вважаю, що цей кіно-дует Каті і Слави дуже вдалий.

Дуже круто влився в наше кіно Циганський театр «Романс» Ігоря Крикунова і сам Ігор Миколайович, який зіграв циганського барона - тата Ради. З цими людьми я давно знайомий, це прекрасний колектив, найталановитіші люди. І, мені здається, дуже круто, що з'явився фільм, де вони змогли проявити все своє мистецтво, пісні, костюми. Ігор Миколайович в черговий раз підтвердив статус народного артиста України. Тому всі нові персонажі активно влилися в фільм, і ми дуже цьому раді.

Надя Мейхер, відповідно, грає настоятельку Капіталину. З Надею у нас прекрасні творчі стосунки. Вона відмінно зіграла невелику, але харизматичну роль. Так що, знаєте, «Скажене весілля» - це бренд. Сюди вже хто б не вписався - складно зламати цю систему. Вона працює, і я від цього щасливий.

- Чи була ідея зняти серіал "Скажене весілля"?

- Ми в процесі. Не хочу розкривати всі наші подробиці, тому що планами ділитися - це смішити Бога і людей. Але «Скаженого весілля-4» не буде, а буде трансформація цієї історії. Буде новий повний метр, новий серіал і про це розповімо пізніше. Герої «Скаженого весілля» стали вже національними і просто так кидати їх не можна.

- Все більше українських артистів йде в політику. Вам пропонували таку зміну амплуа?

- Пропонували, я не пішов. І якщо знову запропонують, не знаю, чи погоджуся. Тому що все-таки люди повинні займатися тим, чого вони вчилися і що вони вміють. Політика, як мені здається, - це професія. Тому моя відповідь пролунала: ні. Як буде далі - не люблю зарікатися і наперед щось прогнозувати