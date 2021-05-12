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"Гнів людський" і нова "Пила": що цікавого покажуть українцям у кіно з 13 травня (трейлери)

"Гнів людський" і нова "Пила": що цікавого покажуть українцям у кіно з 13 травня (трейлери)
Оновлено 19:41 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

Карантин карантином, а веселощів все ж хочеться. Ніби як епідеміологічна ситуація в країні налагоджується, і похід в кінотеатр уже не є "забороненим заходом" (головне дотримуватися всіх карантинні заходи).

"Телеграф" склав добірку фільмів, прем'єри яких намічені на 13 травня.

Нечестивий (The Unholy)

Фільм жахів, який змусить тремтіти навіть найсміливіших. Картина розповість про ряд надприродних подій, які трапляються в містечку в Новій Англії. Щоб повернути собі славу і врятувати свою журналістську кар'єру, один з представників ЗМІ береться за власне розслідування ...

У головних ролях: Кері Елвіс, Джеффрі Дін Морган, Кетрін Аселтон, Вільям Седлер, Крістін Адамс.

Пила Спіраль (Spiral: From the Book of Saw) 

Ще один фільм в жанрі хоррор, який розповість історію детектива поліції Нью-Йорка. Герой намагається затьмарити славу свого батька, ветерана поліції, і вийти з його тіні. Для цього він береться вести розслідування серії жорстоких вбивств, які дуже схожі на злочини минулих років. Що буде робити детектив, коли потрапить в епіцентр усіма відомої гри?

У головних ролях: Макс Мінґелла, Семюел Л. Джексон, Кріс Рок, Марісоль Ніколс, Алі Джонсон.

Гнів людський (Wrath of Man)

Новий трилер Гая Річі розповість про команду грабіжників, які взялися грабувати інкасаторські машини в Лос-Анджелесі. Головний герой, джентльмен Хілл, схиблений на тому, щоб дізнатися, хто замовник і виконавець серії пограбувань. Для цього він впроваджується в банду. Але переслідує його не тільки жага справедливості, а й особисті мотиви.

У головних ролях: Джейсон Стейтем, Скотт Іствуд, Холт МакКеллені, Джеффрі Донован, Лас Алонсо, Едді Марсан, Ніамей Алгар, Джош Хартнетт.

Незвідана земля (Land)

Фільм-драма повідає історію героїні, яка після особистої трагедії, відправляється в маленьку хатинку на схилі гори, де хоче побути на самоті. Місцевий мисливець через час знаходить головну героїню напівживий, і залишається з нею, щоб навчити її, як виживати в цій місцевості.

У головних ролях: Деміан Бішір, Робін Райт, Кім Діккенс, Бред Ліленд.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Кино, Трейлер, Фильмі, Прем'єри.
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