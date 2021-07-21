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Топ-тема дня: україномовні "Свати" розлютили російських пропагандистів

Топ-тема дня: україномовні "Свати" розлютили російських пропагандистів
Оновлено 16:33 Сьогодні Телеграф скріншот

Російські пропагандисти активно відреагували на переклад серіалу "Свати" на українську мову, зроблений через мовний закон, який ухвалили 16 липня 2021 року.

Багато російських сайтів заявляють, що українцям не сподобався переклад і що інтернет-користувачі пишуть гнівні коментарі на сайті українського телеканалу «1 + 1» після виходу першої серії комедійного серіалу «Свати» українською мовою.

"Але в Україні зараз переводять на єдину державну мову все, і дивно, що до" Сватів "не дісталися раніше", - пише російський сайт "RG.RU".

Пропагандисти висвітлили новину про переведення серіалу на українську мову так, ніби в Україні громадяни активно підтримують російську мову і категорично засудили переклад.

Ось які коментарі подає сайт: "Жах просто"; "Зовсім вже?" Свати "на мові? Чисто вечір зіпсували, хотілося подивитися без напрягу комедію! Цю маячню слухати неможливо!"; "Я чекала всього, але щоб" Сватів "переклали українською, ну це вже через край, хто цю нісенітницю буде дивитися? Ну вже зовсім загубилися з українською мовою".

До того ж російський сайт пише, що більшість коментаторів російськомовні, але навіть ті, хто написали українською, були незадоволені перекладом.

"" Патріотичну "акцію каналу, однак, глядачі не оцінили: переважна більшість коментарів на сайті каналу - різко негативні і саркастичні, причому частина з них, що особливо показово, написана українською мовою", - із сарказмом пишуть російські ЗМІ.

"Це дійсно жах, як так можна зіпсувати хороший серіал. Ви ще переведіть« Діамантову руку »на українську, у мене вся сім'я в шоці. Навіщо?", - цитує російський сайт "News.ru".

Загалом, у Росії на переклад серіалу відреагували ще більш активно, аніж в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у 2019 році суд відхилив скаргу СБУ і Держкіно про заборону серіалу "Свати" в Україні.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 52

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Сериал, Росія, Переклад, Свати, мовний закон.
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