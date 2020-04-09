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Четвер, 09.04.2020
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Балерина Катерина Кухар порекомендувала книги для прочитання на каранттині

Балерина Катерина Кухар порекомендувала книги для прочитання на каранттині
15:25 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини культури:Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар дотримується правил карантину та залишається вдома.

Зірка поділилася з прихильниками улюблених книжок, які прикрасять домашні вечори в цей нелегкий час.

Знаменитості намагаються підтримати шанувальників в ізоляції та ледь не щодня діляться корисними порадами для хорошого проведення часу. Нині важливо не впадати у відчай та відволіктися від поганих думок. Катерина Кухар на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому порадила взяти в руки книжку і зануритися в неймовірні історії.

 
 
 
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Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории... ⠀ Составила для вас список своих любимых книг: ⠀ Классика: ⠀ Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой» А. С. Пушкин — «Евгений Онегин» Жорж Санд — «Консуэло» Сомерсет Моэм — «Узорный покров» / «Театр» ⠀ Детективы: ⠀ Ю. Несбё — «Охотник за головами» / «Снеговик» / «Жажда» / «Не было печали» Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин» / «Рок-звезда» / «Голливудские дети» ⠀ Современная литература: ⠀ Дэн Браун — «DaVinci code» / «Ангелы и Демоны» / «Инферно» / «Точка обмана» Борис Акунин — «Левиафан» / «Коронация, или Последний из романов» Ольга Фреймут — «Про любов» / «Этикет» Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё» Анна Гавальда — «35 килограммов надежды» ⠀ Психология ⠀ Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить» / «Искусство публичной речи» / Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности» ⠀ Какие книги читали? Поделитесь в комментариях своими любимыми книгами! ⠀ #хроникикарантина #keepcalmandread #timefornewemotions #

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Читання – це один із способів розслабитися, зробити чашку ароматної кави та провести час в гармонії з собою.

Улюблені книжки Катерини Кухар:

Класика:

Вільям Шекспір – "Приборкання норовливої"

А. С. Пушкін – "Євгеній Онєгін"

Жорж Санд – "Консуело"

Сомерсет Моем – "Візерунковий покрив", "Театр"

Детективи:

Ю. Несбе – "Мисливець за головами", "Сніговик", "Спрага", "Не мала баба клопоту"

Джекі Коллінз – "Світ повний одружених чоловіків", "Рок-зірка", "Голлівудські діти"

Сучасна література:⠀

Ден Браун – DaVinci code, "Ангели і Демони", "Інферно", "Точка обману"

Борис Акунін – "Левіафан", "Коронація, або Останній з романів"

Ольга Фреймут – "Про любов", "Етикет"

Анастасія Ігнатова – "Мама встигне все"

Анна Гавальда – "35 кілограмів надії"

Молода письменниця перемогла у літературній премії Олега Чорногуза

Психологія:

Дейл Карнегі – "Як перестати турбуватися і почати жити", "Мистецтво публічного мовлення"

Вадим Зеланд – "Трансерфінг реальності"

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Литература, Балерина, Литература \, Рекомендації.
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