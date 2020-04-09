Балерина Катерина Кухар порекомендувала книги для прочитання на каранттині

Зірка поділилася з прихильниками улюблених книжок, які прикрасять домашні вечори в цей нелегкий час.
Знаменитості намагаються підтримати шанувальників в ізоляції та ледь не щодня діляться корисними порадами для хорошого проведення часу. Нині важливо не впадати у відчай та відволіктися від поганих думок. Катерина Кухар на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому порадила взяти в руки книжку і зануритися в неймовірні історії.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории... ⠀ Составила для вас список своих любимых книг: ⠀ Классика: ⠀ Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой» А. С. Пушкин — «Евгений Онегин» Жорж Санд — «Консуэло» Сомерсет Моэм — «Узорный покров» / «Театр» ⠀ Детективы: ⠀ Ю. Несбё — «Охотник за головами» / «Снеговик» / «Жажда» / «Не было печали» Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин» / «Рок-звезда» / «Голливудские дети» ⠀ Современная литература: ⠀ Дэн Браун — «DaVinci code» / «Ангелы и Демоны» / «Инферно» / «Точка обмана» Борис Акунин — «Левиафан» / «Коронация, или Последний из романов» Ольга Фреймут — «Про любов» / «Этикет» Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё» Анна Гавальда — «35 килограммов надежды» ⠀ Психология ⠀ Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить» / «Искусство публичной речи» / Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности» ⠀ Какие книги читали? Поделитесь в комментариях своими любимыми книгами! ⠀ #хроникикарантина #keepcalmandread #timefornewemotions #
Читання – це один із способів розслабитися, зробити чашку ароматної кави та провести час в гармонії з собою.
Улюблені книжки Катерини Кухар:
Класика:
Вільям Шекспір – "Приборкання норовливої"
А. С. Пушкін – "Євгеній Онєгін"
Жорж Санд – "Консуело"
Сомерсет Моем – "Візерунковий покрив", "Театр"
Детективи:
Ю. Несбе – "Мисливець за головами", "Сніговик", "Спрага", "Не мала баба клопоту"
Джекі Коллінз – "Світ повний одружених чоловіків", "Рок-зірка", "Голлівудські діти"
Сучасна література:⠀
Ден Браун – DaVinci code, "Ангели і Демони", "Інферно", "Точка обману"
Борис Акунін – "Левіафан", "Коронація, або Останній з романів"
Ольга Фреймут – "Про любов", "Етикет"
Анастасія Ігнатова – "Мама встигне все"
Анна Гавальда – "35 кілограмів надії"
Психологія:
Дейл Карнегі – "Як перестати турбуватися і почати жити", "Мистецтво публічного мовлення"
Вадим Зеланд – "Трансерфінг реальності"