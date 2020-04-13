Герцогиня Камілла радить, що почитати на термін карантину

Новини культури:Якщо вам нічим зайнятися під час карантину – візьміть в руки книжку.

У британській королівській родині книжки дуже цінують і люблять. Ось і дружина принца Чарльза - герцогиня Корноульська Камілла - в інтерв'ю шотландській газеті Press and Journal розповіла про свої улюблені книжки, які може рекомендувати до прочитання під час самоізоляції.

"Ернест Гемінгвей якось сказав: "Немає друга, більш вірного, ніж книжка". У ці важкі часи, коли ми ізольовані від тих, кого любимо, багато хто з нас знаходить втіху в читанні. Книжки розпалюють нашу уяву, відправляють нас в подорожі і змушують сміятися. Виходячи з цього ось вам список моїх дорогих друзів", - сказала Каміла.

1. Вільям Бойд "Невгамовна": військовий трилер, головна героїня якого - винахідлива жінка, якій загрожує смертельна небезпека.

2. Чарльз Діккенс "Повість про два міста": історія романтичної і родинної любові на тлі Французької революції.

3. Сьюзен Гілл. Серія детективів: головним героєм детективних романів цієї авторки є геніальний Саймон Серрейлер. Сьюзен Гілл - авторка роману "Жінка в чорному", екранізація якого з Деніелом Редкліффом в головній ролі з успіхом відбулася у всьому світі.

4. Філіп Пулман "Секретна співдружність": книжка розповість про події, що відбуваються через 10 років після "Бурштинового телескопа". Двадцятирічна Ліра, після низки драматичних колізій, вирушає в подорож Азією, на Далекий Схід через Левант.

5. Елізабет Джейн Говард "Хроніка сім'ї Казалет": сага цієї авторки розповідає про кількох поколіннь британської сім'ї до, під час і після Другої Світової війни.

6. Амор Тоулз "Джентльмен у Москві": книжка про життя графа Олександра Ростова, який 1922 року потрапляє під трибунал за давно написаний вірш. Замість вищої міри покарання графа відправляють у вкрай незвичайне посилання - готель "Метрополь", який він не має права покидати. Зовсім.

7. Антуан Лорен "Червоний блокнот": дотепний французький роман, що розповідає, як одного разу вранці дорогою на роботу власник паризької книжкової крамниці Лоран знаходить дамську сумку. У ній безліч предметів, здатних чимало розповісти про її господиню, але немає нічого, що могло б допомогти знайти її. Щиро бажаючи повернути майно власниці, Лоран бере на себе роль детектива.

8. Еліф Шафак "Учень архітектора": яскрава розповідь, дія якої відбувається в період розквіту Османської імперії.

9. Марк Шанд "Подорож на моєму слоні": розповідь покійного брата герцогині Камілли про його роман з Тарою, азіатською слонихою, про їхні подорожі через Індію. Герцогиня говорить, що ця книжка завжди викликає у неї сльози.