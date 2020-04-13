Герцогиня Камілла радить, що почитати на термін карантину

У британській королівській родині книжки дуже цінують і люблять. Ось і дружина принца Чарльза - герцогиня Корноульська Камілла - в інтерв'ю шотландській газеті Press and Journal розповіла про свої улюблені книжки, які може рекомендувати до прочитання під час самоізоляції.
"Ернест Гемінгвей якось сказав: "Немає друга, більш вірного, ніж книжка". У ці важкі часи, коли ми ізольовані від тих, кого любимо, багато хто з нас знаходить втіху в читанні. Книжки розпалюють нашу уяву, відправляють нас в подорожі і змушують сміятися. Виходячи з цього ось вам список моїх дорогих друзів", - сказала Каміла.
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“Ernest Hemingway, famously, once said “There is no friend as loyal as a book”. In these challenging times when we are isolated from the ones we love, many of us are finding comfort in reading, to fire up our imaginations, to take us on journeys and to make us laugh. With that in mind, here is a list of my dearest ‘friends’.” - The Duchess of Cornwall Her Royal Highness has curated a reading list to provide some inspiration to those isolating at home over the Easter weekend. The Duchess is passionate about reading for all ages and promotes its importance through some of her patronages, including @literacy_trust, @booktrust, @beanstalkreads and @royalsocietyofliterature. See our Instagram story for more on why The Duchess selected each book!
1. Вільям Бойд "Невгамовна": військовий трилер, головна героїня якого - винахідлива жінка, якій загрожує смертельна небезпека.
2. Чарльз Діккенс "Повість про два міста": історія романтичної і родинної любові на тлі Французької революції.
3. Сьюзен Гілл. Серія детективів: головним героєм детективних романів цієї авторки є геніальний Саймон Серрейлер. Сьюзен Гілл - авторка роману "Жінка в чорному", екранізація якого з Деніелом Редкліффом в головній ролі з успіхом відбулася у всьому світі.
4. Філіп Пулман "Секретна співдружність": книжка розповість про події, що відбуваються через 10 років після "Бурштинового телескопа". Двадцятирічна Ліра, після низки драматичних колізій, вирушає в подорож Азією, на Далекий Схід через Левант.
5. Елізабет Джейн Говард "Хроніка сім'ї Казалет": сага цієї авторки розповідає про кількох поколіннь британської сім'ї до, під час і після Другої Світової війни.
6. Амор Тоулз "Джентльмен у Москві": книжка про життя графа Олександра Ростова, який 1922 року потрапляє під трибунал за давно написаний вірш. Замість вищої міри покарання графа відправляють у вкрай незвичайне посилання - готель "Метрополь", який він не має права покидати. Зовсім.
7. Антуан Лорен "Червоний блокнот": дотепний французький роман, що розповідає, як одного разу вранці дорогою на роботу власник паризької книжкової крамниці Лоран знаходить дамську сумку. У ній безліч предметів, здатних чимало розповісти про її господиню, але немає нічого, що могло б допомогти знайти її. Щиро бажаючи повернути майно власниці, Лоран бере на себе роль детектива.
8. Еліф Шафак "Учень архітектора": яскрава розповідь, дія якої відбувається в період розквіту Османської імперії.
9. Марк Шанд "Подорож на моєму слоні": розповідь покійного брата герцогині Камілли про його роман з Тарою, азіатською слонихою, про їхні подорожі через Індію. Герцогиня говорить, що ця книжка завжди викликає у неї сльози.