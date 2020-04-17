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Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині

Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
16:09 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини культури:Розумієте, що пора щось змінювати, але не можете зважитися? Всі іноді потребують невеликого поштовху. У цьому допоможуть мотивуючі книги по саморозвитку.

Стати цікавою і впевненою людиною, досягати своїх цілей і радіти життю не так складно, як здається. У цьому допоможуть психологічні мотивуючі книги по саморозвитку і вдосконаленню особистості.

Вийди із зони комфорту. Зміни своє життя

Книга написана Брайаном Трейсі, справжнім майстером в області психології саморозвитку. "Вийди із зони комфорту" - бестселер № 1 серед мотивуючих книг. Вона була перекладена більш, ніж на 40 мов. У найкоротші терміни було розпродано понад мільйон примірників.

Цю книгу треба прочитати кожному для того, щоб стати краще, навчитися домагатися своїх цілей і виходити із зони комфорту. Брайан Трейсі більше 13 років присвятив вивченню питань, що стосуються поліпшення власної ефективності і розподілу часу. Книгу варто читати тим, хто звик сковувати себе рамками і впадати в паніку при зіткненні з неприємностями. Книга вчить знаходити вихід з будь-якої складної ситуації.

Чому ніхто не розповів мені це в 20?

Тіна Силіг, автор книги, викладає на курсі з підприємництва та інновацій в університеті в Стенфорді. У своїй книзі вона ділиться корисними порадами, на прикладах з особистого досвіду розповідає, як досягти мети і вирішувати складні бізнес-проблеми.

Це керівництво для всіх чоловіків і жінок, що бажають відкрити свою справу, але не знають, як довести її до розуму. Читач дізнається, як генерувати цікаві ідеї, які допоможуть у розвитку бізнесу. А корисні поради навчать витримувати будь-які складні періоди і не здаватися на шляху до досягнення цілей.

Тіна намагається донести, що немає єдиного "рецепту успіху" для всіх людей. Кінцевий результат залежить лише від вашого бажання і витрачених зусиль. Автор мотивує кожен день пізнавати щось нове, дивитися на звичні речі під новим кутом і дотримуватися своєї точки зору.

Між треба і хочу

Одна з головних книг з саморозвитку, яка надихне змінити життя і, нарешті, знайти щастя. Ель Луна, автор книги, дасть потрібні поради, що допомагають знайти своє покликання.

Зараз стає все більше молодих чоловіків і дівчат, які не уявляють, чим вони хочуть зайнятися. Автор книги називає цей період "між треба і хочу". І якщо "треба" - це те, як ви повинні вести себе, на думку інших. Це рішення, які ви повинні прийняти, щоб догодити комусь. А "хочу" - те, як вам дійсно хочеться жити, щоб відчувати себе по-справжньому щасливим.

У свою книгу Ель Луна помістила власний досвід, який і став поштовхом для написання "Між треба і хочу".

У книзі читач знайде масу прийомів для реалізації себе. Це книга, яка стане в нагоді як студенту, так і дорослій людині, яка бажає одержати нові навички і стати на шлях самопізнання.

Магія ранку

Хто б міг подумати, що правильний початок дня може до невпізнанності змінити ваше життя. Уявіть, що в один момент багато сфер вашого життя можна було б змінити, переглянувши своє ставлення до ранку. Автор книги, Хел Елрод, пропонує список ранкових ритуалів, кожен з яких може допомогти зробити життя кращим. Ви здивуєтеся, як дотримання таких простих правил, може допомогти позбутися від ліні, стати продуктивніше і енергійніше, а також додасть впевненості.

Герцогиня Камілла радить, що почитати на термін карантину

Якщо ви хочете почати розвиватися, то рекомендується змінити початок дня. Спосіб проведення першої години вранці, а також те, як і коли ви прокидаєтеся, частково визначає ваш успіх і ефективність. За допомогою цих правил можна:

  • стати мудрішими, перестати турбуватися через дрібниці;
  • значно поліпшити своє положення здоров'я, а також позбутися зайвої ваги (якщо є необхідність);
  • вчитися насолоджуватися кожним днем і отримувати заряд енергії вранці;
  • збільшити свій дохід;
  • знайти покликання і слідувати мрії;
  • збільшити власну продуктивність і ефективність.

Ця книга для тих, хто хоче стати багатшими, успішніше, продуктивніше і просто щасливішим.

Легкий спосіб почати нове життя.

Як позбутися від стресу, внутрішніх конфліктів і шкідливих звичок

Ця мотивуюча книга для тих, хто бажає стати кращою версією себе. Зовсім не потрібно бути майстерним психологом, щоб зрозуміти, що пора змінити щось у своєму житті. Стрес, переживання, невпевненість у собі, шкідливі звички - впізнали в цьому себе?

Автор книги, Нейл Фіоре, ерудована людина з високим рівнем професіоналізму. Він допоміг не одній тисячі людей змінитися. Стати цікавою і впевненою особистістю допоможуть чотири кроки, які пропонує автор.

В основу своїх дослідження Нейл поклав особистий досвід, а також останні досягнення в області нейропсихології. Він самостійно розробив методику, спрямовану на розкриття своєї сильної сторони, а також на позбавлення від негативних думок.

Ви знайдете поради, які навчать по-новому дивитися на проблеми, з якими люди стикаються в повсякденному житті. Дотримуючись їх, незабаром ви помітите помітне поліпшення емоційного здоров'я, а також приплив енергії і сил.

Книги, які ти не помітиш як прочитав

Після прочитання книги вам вдасться:

  • по-новому поглянути на неактуальні і неефективні в сучасних реаліях шаблони поведінки;
  • почати прогресивно мислити і пробудити свій внутрішній голос;
  • дізнатися 5 якостей сильної особистості.

Психологія переможця

Книга була написана в 1984 році американським психологом Денисом Уейтлі. Головний посил: переможці не конкурують з переможеними. У світі всього 1% великих, 99% - інші люди. У своїй книзі особливу увагу Денис приділяє людським звичкам. Саме хороші звички і є запорукою успіху переможців.

Автор розповідає про 9 звичок, які необхідні всім, хто бажає розвинути вміння ефективно розпоряджатися своїм часом, а також набути впевненості в собі і своїх діях.

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