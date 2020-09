На основі записаних діалогів: нова автобіографія The Beatles вийде в 2021 році

Офіційна автобіографічна книга про легендарного британського групі The Beatles надійде на прилавки в серпні 2021 року.

Нова автобіографія отримала назву "The Beatles: Get Back". Книга повністю присвячена історії створення останнього студійного альбому групи - Let It Be.

Варто відзначити, що "The Beatles: Get Back" - перша за останні 20 років книга про легендарній четвірці. Перша автобіографія групи вийшла в далекому 2000 році. У ній розказано про події, траплялися з групою до 1970 року.

Основою автобіографії стали записані діалоги музикантів. Вступ до книги напише відомий британський письменник Ханіф Курейши.

Також, шанувальники "четвірки Ліверпуля" зможуть побачити безліч невиданих раніше фотографій групи.