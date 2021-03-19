У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео

У п'ятницю, 19 березня, відомій українській письменниці і поетесі-шістдесятниці Ліні Костенко виповнилося 91 рік.

В цей день шанувальники творчості видатної жінки влаштували патріотично-літературний флешмоб, де користувачі соціальних мереж декламують відомі вірші Костенко.

"Телеграф" вітає з днем народження поетесу і пропонує прослухати улюблені твори Ліни Костенко з вуст українців.

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Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів Київської області. У 1987 році за історичний роман "Маруся Чурай" її удостоїли Шевченківської премії. У 1950-60-і роки вона належала до плеяди молодих українських поетів, які сформували новий стиль в українській літературі.

Нагадаемо, що в грудні 2020 року були названі найкращі українські книги.