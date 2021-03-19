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П'ятниця, 19.03.2021
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У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео

У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
Оновлено 10:15 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Ліни Костенко

У п'ятницю, 19 березня, відомій українській письменниці і поетесі-шістдесятниці Ліні Костенко виповнилося 91 рік.

В цей день шанувальники творчості видатної жінки влаштували патріотично-літературний флешмоб, де користувачі соціальних мереж декламують відомі вірші Костенко.

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"Телеграф" вітає з днем народження поетесу і пропонує прослухати улюблені твори Ліни Костенко з вуст українців.

 
 
 
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Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів Київської області. У 1987 році за історичний роман "Маруся Чурай" її удостоїли Шевченківської премії. У 1950-60-і роки вона належала до плеяди молодих українських поетів, які сформували новий стиль в українській літературі.

Нагадаемо, що в грудні 2020 року були названі найкращі українські книги.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 61

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Лина Костенко, Вірші, Флешмоби.
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