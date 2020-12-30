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Середа, 30.12.2020
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Від братів Капранових до Малковича: названі найкращі українські книги 2020 року: список

Від братів Капранових до Малковича: названі найкращі українські книги 2020 року: список
Оновлено 16:23 Сьогодні Телеграф Фото: instagram

2020-й рік був непростим для української книжкової галузі. Через пандемію був скасований "Книжковий Арсенал", BookForum перевели в онлайн-формат, також не відбулись десятки інших фестивалів, презентацій і зустрічей з письменниками.

Члени Українського ПЕН пропонують ознайомитися зі списком найкращих українських книг 2020-року, як для фахівців, так і для звичайних читачів. У цьому списку 176 книг, які створили українські письменники, видавці, перекладачі, ілюстратори, журналісти, укладачі та редактори.

Художня література

Українська проза

1. Андрухович Софія. Амадока (Видавництво Старого Лева)

2. Андрухович Юрій. Радіо Ніч (Meridian Czernowitz)

3. Байдак Іван. Непомітні (Vivat)

4. Бату Дорж. Моцарт 2.0 (Видавництво Старого Лева)

5. Беспалов Максим. Східний Вал (Темпора)

6. Ільченко Олесь. Порт Житана (Meridian Czernowitz)

7. Брати Капранови. Рута (Нора-Друк/Зелений пес)

8. Гримич Марина. Юра (Нора-Друк)

9. Коломійчук Богдан. Експрес до Ґаліції (Видавництво Старого Лева)

10. Курков Андрій. Винничук Юрій. Ключі Марії (Фоліо)

11. Любка Андрій. МУР (Meridian Czernowitz)

12. Назаренко Володимир. Акупунктурний зв’язок (Піраміда)

13. Осока Сергій. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева)

14. Павлюк Ілларіон. Я бачу, вас цікавить пітьма (Видавництво Старого Лева)

15. Процюк Степан. Пальці поміж піском (Наш Формат)

16. Пузік Валерій. Я бачив його живим, мертвим і знову живим (Видавництво Старого Лева)

17. SAIGON Сергій Сергійович. Юпак (Білка)

18. Санченко Антон. Круз та Лис (Комора)

19. Фукс Ксенія. 12 сезонів жінки (Видавництво 21)

20. Яценко Петро. Магнетизм (Видавництво Старого Лева)

Найкрасивіша книга 2020: Книжковий Арсенал назвав "переможця"

Українська поезія

1. Астаф’єв Олександр. Вибрані поезії (Піраміда)

2. Гаряїв Володимир. Метафізичний реквієм (Meridian Czernowitz)

3. Герасим’юк Олена. Тюремна пісня (Люта справа)

4. Гладун Дарина. Із тіні красивих червоних хлопчиків (Парадигма)

5. Жадан Сергій. Список кораблів (Meridian Czernowitz)

6. Жаржайло Михайло. Неприпустимі символи (kntxt)

7. Кіяновська Маріанна. Живі перетворення (Дух і Літера)

8. Костенко Ліна. І знову пролог / Und wieder Prolog. Паралельний переклад німецькою – Алоїз Вольдан (ВНТЛ-Класика)

9. Крюґер Вано. Цебер без дна (Люта справа)

10. Лишега Олег. Розлоге дерево (Піраміда)

11. Малігон Анна. Розарій (Видавництво Старого Лева)

12. Малкович Іван. Яксунині береги (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

13. Ралко Влада. Рот і хрест (Art Huss)

14. Шувалова Ірина. каміньсадліс (Видавництво Старого Лева)

Зарубіжна література

1. Алкіфрон. Листи Гетер; Теофраст. Характери / Переклад Дзвінки Коваль (Апріорі)

2. Аппельфельд Агарон. Квіти пітьми / Переклад Віктора Радуцького та Оксани Пендерецької (Видавництво 21)

3. Бйорнстад Кетіль. Ріка / Переклад Наталки Іваничук (Видавництво Старого Лева)

4. Войнович Ґоран. Югославія, моя Батьківщина / Переклад Катерини Калитко (Видавництво Старого Лева)

5. Гаусгофер Марлен. За стіною / Переклад Наталки Іваничук (Видавництво Старого Лева)

6. Гемінґвей Ернест. Острови поміж течій / Переклад Анни Вовченко (Видавництво Старого Лева)

7. Грабал Богуміл. Занадто гучна самотність / Переклад Ірини Забіяки (Комора)

8. Ґавяліс Річардас. Вільнюський покер / Переклад Володислава Журби (Видавництво Старого Лева)

9. Ґрохоля Катажина. Ґ’юстоне, у нас проблеми / Переклад Наталі Сняданко (Видавництво Старого Лева)

10. Єйтс Вільям Батлер. Таємна троянда / Переклад Олени О’Лір (Астролябія)

11. Єрґович Мілєнко. Вілімовський / Переклад Ірини Маркової (Комора)

12. Зінґер Ісаак Башевіс Раб. Шоша / Переклад Ярослави Стріхи (Дух і Літера)

13. Зебальд Вінфрід Ґеорґ. Аустерліц / Переклад Романа Осадчука (Komubook)

14. Знамениті оповідки з діянь римських / Переклад Ростислава Паранька (Апріорі)

15. Ішіґуро Кадзуо. Художник хиткого світу / Переклад Тетяни Савчинської (Видавництво Старого Лева)

16. Канюк Йорам Рік 1948 / Переклад Анни Некрасової (Дух і Літера)

17. Клавдій Еліан. Строкаті історії / Переклад Дзвінки Коваль (Апріорі)

18. Мандельштам Осип. Поезія і проза, двотомник / Кілька десятків перекладачів (Дух і Літера)

19. Матьє Ніколя. Діти їхні / Переклад Ірини Славінської (Видавництво Старого Лева)

20. Скринька з червоного дерева: Єврейська проза Східної Європи другої половини ХІХ — ХХ століть / Перекладачі: Д. Вейцель, Т. Возняк, О. Гер, Р. Гехтман, М. Зеров, О. Ірванець, Ю. Прохасько, К. Сінченко, Н. Скуратівська, О. Уралова, О. Щерба, М. Яковина (Дух і Літера)

21. Старша Едда / Переклад Віталія Кривоноса (Видавництво Жупанського)

22. Твардох Щепан. Король / Переклад Остапа Українця (Фабула)

23. Токарчук Ольга. Химерні оповідання / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

24. Уґрешич Дубравка. Музей безумовної капітуляції / Переклад Андрія Любки (Видавнитво 21 )

25. Шабловський Вітольд. Як нагодувати диктатора / Переклад Андрія Бондаря (Видавництво Старого Лева)

26. Шаю Поль дю. Вікінг Івар / Переклад Івана Синєпалова (Пропала грамота)

На основі записаних діалогів: нова автобіографія The Beatles вийде в 2021 році

Нон-фікшн

1. Баррон Роберт Еммет. Католицизм. Мандрівка до серця віри (Свічадо)

2. Берджер Джон. Як ми бачимо / Переклад Ярослави Стріхи (IST Publishing)

3. Бовуа Даніель. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр. / Переклад Зої Борисюк (Кліо)

4. Естбю Ульва, Естбю Гільде. Углиб за морським коником. Книжка про пам’ять, яка запам’ятається / Переклад Софії Волковецької (Pabulum)

5. Ґауден Ґжеґож. Львів: кінець ілюзій / Переклад Андрія Павлишина (Човен)

6. Джадт Тоні. Після війни. Історія Європи від 1945 року / Переклад Катерини Зарембо (Наш формат)

7. Клевеман Лутц. Львів – забутий центр Європи / Переклад Ігоря Андрущенка (Права людини)

8. Леухіна Анастасія. Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними (Дух і Літера)

9. Николишин Олександр. Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах (Смолоскип)

10. Озерна Дарка. Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я (Yakaboo Publishing)

11. Плохій Сергій. Забуті покидьки Східного фронту / Переклад Надії Коваль (Клуб Сімейного Дозвілля)

12. Пол Памела, Руссо Марія. Як виховати читача / Переклад Олександра Стукала (ArtHuss)

13. Поллак Мартін. Жінка без гробівця. Розповідь про мою тітку / Переклад Наталі Сняданко (Видавництво Старого Лева)

14. Померанцев Пітер. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності / Переклад Оксани Форостини (Yakaboo Publishing)

15. Снайдер Тімоті. Наша недуга. Уроки свободи з лікарняного щоденника / Переклад Павла Грицака (Човен)

16. Снайдер Тімоті. Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка / Переклад Галини Герасим (Човен)

17. Стяжкіна Олена. Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової (Дух і Літера)

18. Супрун Уляна. Мочи манту (Arc.UA)

19. Честертон Ґілберт Кіт. Вічна людина / Переклад Остапа Гладкого (Свічадо)

Також ПЕН доповнив список виданнями для дітей та підлітків. З повним переліком кращих українських книг 2020-ого роки ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням.

ПЕН-клуб є міжнародною правозахисною неурядовою організацією, яка об'єднує професійних письменників, поетів і журналістів, що працюють в різних літературних жанрах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журнал Time назвав кращі фентезі-книги всіх часів.

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Литература, Пэн, Литература 2020.

Автор:

Телеграф
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