Євробачення 2020: конкурс не скасовуватимуть через коронавірус

Новини культури:На засіданні влади в Роттердамі було прийнято рішення про те, що Євробачення 2020 повинно продовжуватися в звичайному режимі.

Пісенний конкурс Євробачення 2020 скасовувати не планують. На засіданні влади в Роттердамі було прийнято рішення про те, що Євробачення 2020 повинно продовжуватися в звичайному режимі і скасування або перенесення конкурсу не буде. Про це повідомляється на сторінці Євробачення в Україні в Instagram з посиланням видання ad.nl.

"Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не потребує якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня потрібно буде повернутися до цього питання, проте зараз у нас все ще багато часу до конкурсу", - сказав олдермен Касмі (член муніципальної ради Роттердама по туризму).

Рішення засудили деякі муніципальні депутати.