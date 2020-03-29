Лауреат Нобелівської премії з літератури, Боб Ділан представив композицію про Джона Кеннеді

Новини культури:Композиція присвячена вбивству Джона Кеннеді.

Музикант, лауреат Нобелівської премії з літератури, Боб Ділан представив нову пісню.

Композиція довжиною майже 17 хвилин отримала назву Murder Most Foul і присвячена вбивству Джона Кеннеді.

"Це невидана пісня, яку ми записали деякий час тому, яка може здатися вам цікавою. Залишайтесь у безпеці, будьте уважні і нехай буде з вами Бог", - написав Ділан на своїй сторінці в Twitter.

13 жовтня 2017 року Нобелівський комітет присудив Бобу Ділану премію з літератури з формулюванням "за створення нової поетичної мови у великій американській пісенній традиції".