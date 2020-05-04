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Помер Володимир Бойко, музикант гурту "Ласковый май"

Помер Володимир Бойко, музикант гурту "Ласковый май"
11:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини культури:Музикант Володимир Бойко написав для гурту "Ласковый май" більше двадцяти пісень.

Помер автор хітів групи "Ласковый май" Володимир Бойко.

Сумну звістку повідомив продюсер Андрій Разін у своєму Instagram.

 
 
 
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Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

"Хочу повідомити нашим шанувальникам страшну звістку. 3 травня після тривалої хвороби в результаті інсульту пішов з життя музикант гурту "Ласковый май", з 1989 р. музичний керівник, композитор нашої групи Володимир Бойко, який написав близько 25 пісень для нас. Це такі хіти, як «Гидке каченя» і багато інших. Його пісні співав я, а також Наталія Грозовська та інші солісти групи "Ласковый май". Багато пісень Володі стали шлягерами. Вся група "Ласковый май" сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі. Царство йому небесне. Це велика втрата для гурту "Ласковый май", - написав Разін.

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Музичним керівником "Ласкового мая" Бойко став з 1989 року. Він написав музику до пісень "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" та іншим.

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