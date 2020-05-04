Помер Володимир Бойко, музикант гурту "Ласковый май"

Новини культури:Музикант Володимир Бойко написав для гурту "Ласковый май" більше двадцяти пісень.

Помер автор хітів групи "Ласковый май" Володимир Бойко.

Сумну звістку повідомив продюсер Андрій Разін у своєму Instagram.

"Хочу повідомити нашим шанувальникам страшну звістку. 3 травня після тривалої хвороби в результаті інсульту пішов з життя музикант гурту "Ласковый май", з 1989 р. музичний керівник, композитор нашої групи Володимир Бойко, який написав близько 25 пісень для нас. Це такі хіти, як «Гидке каченя» і багато інших. Його пісні співав я, а також Наталія Грозовська та інші солісти групи "Ласковый май". Багато пісень Володі стали шлягерами. Вся група "Ласковый май" сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі. Царство йому небесне. Це велика втрата для гурту "Ласковый май", - написав Разін.

Музичним керівником "Ласкового мая" Бойко став з 1989 року. Він написав музику до пісень "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" та іншим.