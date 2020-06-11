Найбільші музичні фестивалі світу оголосили про скасування в 2020 році

Новини культури:Кілька найбільших музичних фестивалів світу оголосили про те, що через пандемію коронавірусу скасовують їхнє проведення в цьому році.

Одним з перших про скасування івенту в цьому році оголосив культовий музичний фестиваль в Чикаго Lollapalooza.

«Хотілося, щоб в цьому році ми знову привезли Lollapalooza в Грант-парк, але ми розуміємо, чому все не може рухатися вперед так, як планувалося. Здоров’я та безпека наших фанатів, артистів, партнерів, персоналу та спільноти завжди є нашим головним пріоритетом», — йдеться в заяві на сайті фестивалю.

Заява послідувала після того, як влада Чикаго оголосила, що всі великі заходи на відкритому повітрі будуть скасовані, включаючи Чиказький джазовий фестиваль і Чиказьке авіашоу.

Організатори Lollapalooza повідомили, що фестиваль не зможе відбутися в раніше визначені дати — з 30 липня по 2 серпня. Але замість цього вони проведуть віртуальний захід, розклад якого буде випущено в наступному місяці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений lollapalooza (@lollapalooza) 9 Чер 2020 р. о 9:59 PDT

Ще один популярний музичний фестиваль Coachella, який через коронавірус перенесли з квітня на жовтень, тепер також схиляється до скасування події в цьому році.

За даними Billboard, організатор Coachella «все ще намагається визначити, чи повернеться фестиваль довжиною в два вікенди з 125 тис. осіб відвідувачів на день у квітні 2021 року або в жовтні 2021 року». Також повідомляється, що близько 40% покупців квитків попросили повернення коштів.

Раніше, в квітні, організатори найбільшого фестивалю Східної Європи Sziget Festival оголосили, що через пандемію він не відбудеться в 2020 році. «Угорський уряд продовжив заборону на проведення масштабних заходів до 15 серпня 2020 року, ми повідомляємо вам з розбитим серцем, що Sziget Festival не може відбутися в цьому році», — йдеться в заяві.