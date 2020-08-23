"Залишимось друзями": група "Фіолет" представила новий сингл - і відразу на трьох мовах

Популярна українська рок-група "Фіолет" випустила новий романтичний річний трек "Залішімось друзями".

Група "Фіолет" випустила романтичний річний трек на трьох мовах - українській, білоруській та іспанською.

За словами музикантів, це одна з найсвітліших пісень у творчості команди і дуже символічно, що вона побачила світ саме в ці непрості для України і світу часи.

До слова, символічно, що вихід першої за останні шість років пісні білоруською мовою в творчості "Фіолет" збігся з протестними подіями в цій країні.

"Латиноамериканські мотиви треку, мелодія і текст з'явилися в кінці минулого року, під час подорожі в Барселону і ситуативних занурень в музику місцевих вуличних музикантів. У ті дні я працював над концептом нашого нового альбому, який, сподіваюся, буде музично самим мультикультурним. Імпульсивне народження пісні "Залішімось друзями" стало для мене знаком, що ми на правильному шляху ", - розповідає фронтмен групи Сергій" Колос "Мартинюк.

Відео "Залишимось друзями" зняли режисери Варвара і Віталій Шевчук, вони вже працювали з "Фіолетом" над кліпом "Кохана".

Зазначимо, що "Залишимось друзями" - другий сингл з майбутнього альбому групи "Фіолет", вихід якого запланований на осінь 2021 року.