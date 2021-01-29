Ода люблячим: після смерті батька Каменських представила зворушливий кліп на пісню "Почуття" (відео)

Популярна співачка Настя Каменських, у якій нещодавно помер рідний батько, 29 січня випустила емоційну пісню українською мовою під назвою "Почуття".
Кліп на новий сингл був опублікований на офіційному YouTube-каналі виконавиці.
""Почуття"- це ода любові, а любов - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію", - написала Каменських в Інстаграмі. ""Почуття"- ода закоханим і люблячим", - доповнила співачка.
Текст пісні Насті Каменських "Почуття":
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
Твоїх очей
Смарагдових
Відчуй рубіново-трояндовий
Смак моїх губ, торкання рук
І пролітаючих комет цей звук
Загадай бажання, я здійсню його
Бо жінка у коханні земля, вітер, вогонь
Викради мене і привези до себе
Мені це так треба
Загадай бажання, це наш зорепад
І танцюй зі мною ніби в перший раз
Нащо ці сльози
На щоці сльози щастя
На щоці
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
А на руці обручка золота
С тобою я танцюю знову так
Що дивиться весь світ тепер на нас
Кохання - це найкраща із прикрас
А на очах діамантова сльоза
Від ніжних слів, що ти мені сказав
Нехай всі дивляться тепер на нас
Бо почуття найкраща із прикрас
Діаманти, золото
І крига плаває розколота
В шампанському холодному
Неначе падаю в безодню я
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