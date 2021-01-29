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П'ятниця, 29.01.2021
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Ода люблячим: після смерті батька Каменських представила зворушливий кліп на пісню "Почуття" (відео)

Ода люблячим: після смерті батька Каменських представила зворушливий кліп на пісню "Почуття" (відео)
Оновлено 10:28 Сьогодні Телеграф Фото: instagram Насті Каменських

Популярна співачка Настя Каменських, у якій нещодавно помер рідний батько, 29 січня випустила емоційну пісню українською мовою під назвою "Почуття".

Кліп на новий сингл був опублікований на офіційному YouTube-каналі виконавиці.

""Почуття"- це ода любові, а любов - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь усе своє життя. Я щаслива, що у мене є кохана людина, з якою ми поділяємо любов і музику. І створили для вас цю неймовірну композицію", - написала Каменських в Інстаграмі. ""Почуття"- ода закоханим і люблячим", - доповнила співачка.

Текст пісні Насті Каменських "Почуття":

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

Діаманти, золото

І крига плаває розколота

В шампанському холодному

Неначе падаю в безодню я

Твоїх очей

Смарагдових

Відчуй рубіново-трояндовий

Смак моїх губ, торкання рук

І пролітаючих комет цей звук

 

Загадай бажання, я здійсню його

Бо жінка у коханні земля, вітер, вогонь

Викради мене і привези до себе

Мені це так треба

 

Загадай бажання, це наш зорепад

І танцюй зі мною ніби в перший раз

Нащо ці сльози

На щоці сльози щастя

На щоці

 

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

А на руці обручка золота

С тобою я танцюю знову так

Що дивиться весь світ тепер на нас

Кохання - це найкраща із прикрас

 

А на очах діамантова сльоза

Від ніжних слів, що ти мені сказав

Нехай всі дивляться тепер на нас

Бо почуття найкраща із прикрас

 

Діаманти, золото

І крига плаває розколота

В шампанському холодному

Неначе падаю в безодню я

Раніше "Телеграф" розповідав про самих патріотичних блогерів TIkTok.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Настя Каменских, Пісні, Почуття, Кліпи.
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