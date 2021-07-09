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П'ятниця, 09.07.2021
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Постарів: Меладзе на Atlas Weekend викликав неоднозначну реакцію в українців (фото, відео)

Постарів: Меладзе на Atlas Weekend викликав неоднозначну реакцію в українців (фото, відео)
Оновлено 10:45 Сьогодні Телеграф

У четвер, 8 липня, відомий російський співак Валерій Меладзе виступив у Києві на музичному фестивалі Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня.

Як передає кореспондент "Телеграфа", музикант часто пропускав рядки своїх хітів, щоб за нього співала інша публіка.

Разом з Меладзе на сцені Atlas Weekend виступив новий склад жіночої поп-групи "ВІА Гра". Разом артисти виконали пісні "Сто кроків назад" і "Океан і три ріки".

Варто відзначити, що на популярному фестивалі були присутні багато молоді і всі вони підспівували Меладзе. А ось в мережі гість з Росії викликав зовсім недружні реакції. Нагадаємо, що ще до початку музичного заходу багато шанувальників фестивалю були вкрай обурені участю російського хедлайнера. А недавно українська співачка Оля Полякова у відеозверненні запитала у Валерія Меладзе, коли той визначиться, чий Крим і дасть чітку відповідь щодо агресії РФ.

 
 
 
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Раныше "Телеграф" повідомляв, чи можливо позбавити звання народного артиста Филіпа Киркорова після скандального зникнення з "чорного списку" СБУ.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 109

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Меладзе, Atlas Weekend, Atlas Weekend-2021.
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