Постарів: Меладзе на Atlas Weekend викликав неоднозначну реакцію в українців (фото, відео)

У четвер, 8 липня, відомий російський співак Валерій Меладзе виступив у Києві на музичному фестивалі Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня.

Як передає кореспондент "Телеграфа", музикант часто пропускав рядки своїх хітів, щоб за нього співала інша публіка.

Разом з Меладзе на сцені Atlas Weekend виступив новий склад жіночої поп-групи "ВІА Гра". Разом артисти виконали пісні "Сто кроків назад" і "Океан і три ріки".

Варто відзначити, що на популярному фестивалі були присутні багато молоді і всі вони підспівували Меладзе. А ось в мережі гість з Росії викликав зовсім недружні реакції. Нагадаємо, що ще до початку музичного заходу багато шанувальників фестивалю були вкрай обурені участю російського хедлайнера. А недавно українська співачка Оля Полякова у відеозверненні запитала у Валерія Меладзе, коли той визначиться, чий Крим і дасть чітку відповідь щодо агресії РФ.

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