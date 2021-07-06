Скачать
Вівторок, 06.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Досить одного уколу: вчені назвали найефективнішу вакцину при коронавірусі Дельта
Досить одного уколу: вчені назвали найефективнішу вакцину при коронавірусі Дельта
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
У Росії знайшли уламки літака Ан-26: перше фото з місця НП
У Росії знайшли уламки літака Ан-26: перше фото з місця НП
Олімпіада тільки для VIP-ів: в Японії здивували кардинальним вирішенням
Олімпіада тільки для VIP-ів: в Японії здивували кардинальним вирішенням

Кіркоров і Ко: Мінкульт пояснив, чи можна забрати звання народного артиста України

Кіркоров і Ко: Мінкульт пояснив, чи можна забрати звання народного артиста України
Оновлено 13:39 Сьогодні Телеграф

Російські співаки, як-от Микола Басков і Філіп Кіркоров, досі мають звання народних артистів України, хоча виступають в Криму та підтримують кремлівській режим. В Міністерстві культури та інформаційної політики України на запит видання "Телеграф" відповіли, чи можна позбавити почесного звання Кіркорова після скандального зникнення з "чорного списку".

Так, у своїй відповіді Мінкульт посилається на ч. 2 ст. 19 Конституції України, яка визначає: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"Пунктом 24 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" визначено, що одним з видів санкцій є позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Однак, у зв’язку із відсутністю нормативно-правових механізмів процедури позбавлення почесних звань України, вказана норма на сьогодні не реалізується", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Зазначається, що почесне звання "Народний артист України" - це державна нагорода України, присвоєння якої провадиться Указом Президента України.

"Згідно зі статтею 16 Закону України "Про державні нагороди України" позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом, - роз’яснили у відповіді на запит. - Зважаючи на вищевикладене, у Міністерства культури та інформаційної політики України відсутні правові підстави порушувати клопотання щодо позбавлення почесного звання народний артист України Філіпа Кіркорова".

Щодо історії з внесенням, а потім виключенням Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, в Мінкульті зазначили: СБУ не повідомляла їм причини включення і виключення.

Нагадаємо, російський естрадний співак Філіп Кіркоров був внесений до "чорного списку" за наказом Міністерства культури України ще 22 червня на підставі листа Служби безпеки України. Увечері 24 червня Кіркоров ще був в списку.

Причиною внесення артиста до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, стали заяви Кіркорова про підтримку анексії Кримського півострова Росією, а також неодноразові концерти в окупованому Криму.

Але 27 червня Кіркоров "зник" з цього списку, а в СБУ заявили про з’ясування додаткових обставин і наявність судових прецедентів.

Як писав "Телеграф", Кіркоров прокоментував своє "повернення" в Україні та заявив: "Ви протягнули Росії соломинку дружби".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 48

Все по темі:

СБУ, Филип Киркоров, Мінкультури, Чорний список, Народний артист України, Міністерство культури та інформаційної політики України.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Європі запустили сертифікати вакцинації COVID-19, але з цього приводу виникли проблеми
02 Україна знову несе втрати на Донбасі: один воїн загинув, трьох поранено
03 Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня
04 У Росії зник літак з 29 людьми на борту: подробиці НП
05 Режим Лукашенка засудив екс-кандидата в президенти Білорусі до 14 років в'язниці: подробиці
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У РФ - рекорд за смертністю від коронавірусу: подробиці
У РФ - рекорд за смертністю від коронавірусу: подробиці
У Донецьку підлітки &quot;спаплюжили&quot; і спалили футболку з &quot;гербом ДНР&quot;: як їх покарали
У Донецьку підлітки "спаплюжили" і спалили футболку з "гербом ДНР": як їх покарали
Кіркоров і Ко: Мінкульт пояснив, чи можна забрати звання народного артиста України
Кіркоров і Ко: Мінкульт пояснив, чи можна забрати звання народного артиста України
Прогноз погоди на тиждень: в Україну йде антициклон
Прогноз погоди на тиждень: в Україну йде антициклон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся