Кіркоров і Ко: Мінкульт пояснив, чи можна забрати звання народного артиста України

Російські співаки, як-от Микола Басков і Філіп Кіркоров, досі мають звання народних артистів України, хоча виступають в Криму та підтримують кремлівській режим. В Міністерстві культури та інформаційної політики України на запит видання "Телеграф" відповіли, чи можна позбавити почесного звання Кіркорова після скандального зникнення з "чорного списку".

Так, у своїй відповіді Мінкульт посилається на ч. 2 ст. 19 Конституції України, яка визначає: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"Пунктом 24 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" визначено, що одним з видів санкцій є позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення. Однак, у зв’язку із відсутністю нормативно-правових механізмів процедури позбавлення почесних звань України, вказана норма на сьогодні не реалізується", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Зазначається, що почесне звання "Народний артист України" - це державна нагорода України, присвоєння якої провадиться Указом Президента України.

"Згідно зі статтею 16 Закону України "Про державні нагороди України" позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом, - роз’яснили у відповіді на запит. - Зважаючи на вищевикладене, у Міністерства культури та інформаційної політики України відсутні правові підстави порушувати клопотання щодо позбавлення почесного звання народний артист України Філіпа Кіркорова".

Щодо історії з внесенням, а потім виключенням Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, в Мінкульті зазначили: СБУ не повідомляла їм причини включення і виключення.

Нагадаємо, російський естрадний співак Філіп Кіркоров був внесений до "чорного списку" за наказом Міністерства культури України ще 22 червня на підставі листа Служби безпеки України. Увечері 24 червня Кіркоров ще був в списку.

Причиною внесення артиста до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, стали заяви Кіркорова про підтримку анексії Кримського півострова Росією, а також неодноразові концерти в окупованому Криму.

Але 27 червня Кіркоров "зник" з цього списку, а в СБУ заявили про з’ясування додаткових обставин і наявність судових прецедентів.

Як писав "Телеграф", Кіркоров прокоментував своє "повернення" в Україні та заявив: "Ви протягнули Росії соломинку дружби".