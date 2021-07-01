Atlas Weekend повертається, щоб подарувати гучне свято музики

Нарешті ми дочекалися! Ніхто з нас просто не може уявити ще одного літа без великого музичного фестивалю. І не треба! Вже 5 липня стартує Atlas Weekend Friends Edition 2021, який триватиме до 11 липня. Фестиваль пройде на добре знайомій локації ВДНГ (Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1).

Разом з організаторами Atlas Weekend атмосферу свята створюватиме і його спортивний партнер Parimatch: на локації фестивалю розмістять величезну Let's Play Zone, де фанатів кіберспорту чекатимуть чемпіонати з CS:GO та Dota 2, де можна буде позмагатися з друзями та іншими гостями заходу. Для любителів активних розваг буде облаштовано величезний басейн з кульками, в якому кожного дня можна буде пограти у новий вид спорту: баскетбол, волейбол, поло.

А небайдужим до футболу запропонують шикарне місце на дивані на висоті 4-5 метрів, звідки можна буде подивитися матчі Євро-2020. Ну і, звісно, всіх присутніх очікуватиме розіграш крутих призів.

Гості фестивалю зможуть знайти багато інсталяцій, з якими можна буде сфотографуватися.

Тож, не зволікай! Приходь на Atlas Weekend Friends Edition 2021 та заряджайся літом! Вхід на перші два дні фестивалю безкоштовний!