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Вівторок, 20.07.2021
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За тиждень до фестивалю "Файне місто" СБУ взялася перевіряти учасників з Росії

За тиждень до фестивалю "Файне місто" СБУ взялася перевіряти учасників з Росії
Оновлено 13:01 Сьогодні Телеграф

З 28 липня по 1 серпня в Тернополі пройде один з найбільших і популярних музичних фестивалів в Україні - "Файне місто 2021". На фестиваль запрошені багато відомих артистів, причому це як українські виконавці, так і іноземні: польські, австрійські, німецькі та навіть російські групи.

Саме останні й "зацікавили" мера Тернополя Сергія Надала, який відправив запит в СБУ на перевірку тих гуртів, які запрошені на фестиваль: Louna, Anacondaz, "Порнофільми" і Wildways. 

Приводом до написання листа стала заява місцевого "Правого сектора", якому "не сподобалося", що на фестивалі виступлять гурти з країни-окупанта. Варто додати, що крім листа до СБУ, тернопільський голова звернувся і до організаторів "Файного". Надал закликав взагалі скасувати виступи російських музикантів.

Відзначимо, що гурту Anacondaz було заборонено три роки в'їжджати в Україну після виступів в окупованому Криму у 2017. Оскільки пройшло вже 4 роки з моменту заборони, організатори "Файного" і вирішили запросити музикантів виступити в Тернополі.

Раніше, "Телеграф" писав, що виступ "Океану Ельзи" на Atlas Weekend в Києві зазнав фіаско.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 95

Все по темі:

СБУ, Фестиваль, Музыка, Порнофильмы, Лоуна, Anacondaz, Файне Місто, Wildways.
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