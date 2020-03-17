Японські школярі влаштували випускний у світі онлайн-гри (Відео)

Креатив і завзяття дітей в цій ситуації вражають.

Японські школярі не хотіли пропускати свій випускний через карантин, який ввели в країні через коронавірус, і знайшли спосіб влаштувати торжество. У цьому їм допоміг старий добрий Minecraft.

Про випускний у світі онлайн-гри розповів у Твіттер батько одного з учнів. Креатив дітей в цій ситуації вражає.

Вся справа в тому, що друзі не просто зустрілися в онлайні, а добре попрацювали над тим, щоб їх випускний максимально відповідав реальному.

Діти побудували актовий зал, місця для інших учнів, подбали про урочисту музику. Не забули, звісно, і про сцену, на якій пізніше отримали дипломи.

Фото та відео імпровізованого випускного зібрали в соцмережі десятки тисяч лайків. Як пожартували в одному з коментарів, сучасні діти напевно не відмовилися б навіть вчитися у такому форматі.