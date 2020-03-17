Японські школярі влаштували випускний у світі онлайн-гри (Відео)

Японські школярі не хотіли пропускати свій випускний через карантин, який ввели в країні через коронавірус, і знайшли спосіб влаштувати торжество. У цьому їм допоміг старий добрий Minecraft.
Про випускний у світі онлайн-гри розповів у Твіттер батько одного з учнів. Креатив дітей в цій ситуації вражає.
Вся справа в тому, що друзі не просто зустрілися в онлайні, а добре попрацювали над тим, щоб їх випускний максимально відповідав реальному.
「何やってんの？」— 柏原周平 (@backyennew) March 14, 2020
「みんなで卒業式をやることにした」
え？すげえ。
小学生が集まって自分たちで卒業式を始めた。 pic.twitter.com/qqk2XnmK6g
Діти побудували актовий зал, місця для інших учнів, подбали про урочисту музику. Не забули, звісно, і про сцену, на якій пізніше отримали дипломи.
Фото та відео імпровізованого випускного зібрали в соцмережі десятки тисяч лайків. Як пожартували в одному з коментарів, сучасні діти напевно не відмовилися б навіть вчитися у такому форматі.