Лідер рок-гурту "Друга Ріка" госпіталізований з підозрою на коронавірус

Новини шоу бізнесу:Музикант здав тест на коронавірус.

Український музикант Валерій Харчишин, лідер рок-гурту "Друга Ріка", був госпіталізований з підозрою на коронавірус. Після поїздки в Італію співак відчув нездужання - у нього з'явився сухий кашель, температура та інші симптоми COVID-19.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook. До лікарні Валерій потрапив ще в п'ятницю, 13 березня, але розповісти про це вирішив лише зараз.

"Я один з тих, хто опинився в групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув всі симптоми вірусу, описаного в анамнезі COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, було рекомендувало звернутися до "швидкої", - пише музикант.

"Обстеження та госпіталізація є вимушеними, а не обов'язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, тому що в "багажнику" сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти в Мілані, Римі, Турині, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками в людних місцях. Знову ж, подорож - не для розваги", - зазначив Харчишин.

Музиканта відвезли до лікарні в Білій Церкві і помістили в інфекційне відділення. У неділю йому зробили тест на коронавірус, який, на щастя, виявився негативним.

Медики діагностували у Валерія односторонню пневмонію і відправили назад до Києва. Наразі Харчишин проходить лікування в одній із приватних клінік столиці.

В кінці поста музикант поспішив заспокоїти українців. "Під час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового "хворого" на перший поверх призначеної лікарні, не привезли. Він був повністю порожній, - запевнив Харчишин. - Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни та самокарантіна, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки, батарейок і туалетного паперу".