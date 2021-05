"Вони тут, вони скрізь": Зеленський пожартував про росіян на прес-конференції з Блінкеном (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пожартував про росіян.

Фрагмент трансляції з його заявою опубліковано на Telegram-каналі "Телеграфа".

Відзначається, що Зеленський відподав на запитання журналістки BBC про російських військових біля кордонів України, коли перервав свою відповідь, щоб запитати, чи чує вона його.

Із залу йому відповіли, що є "російський переклад".

"Russian translation? They are here. They are everywhere", - пожартував Зеленський, що можна перевести як: "Російський переклад? Вони тут. Вони всюди".

Дивіться відео цього моменту онлайн:

Як повідомляв "Телеграф", під час прес-конференції Зеленський також заінтригував українців заявою про підготовку "двостороннього дуже серйозного договору" між Україною і США.