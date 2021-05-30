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Неділя, 30.05.2021
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Новий "герб столиці" і тролінг Москви: мережу заповнили меми до дня Києва (фото, відео)

Новий "герб столиці" і тролінг Москви: мережу заповнили меми до дня Києва (фото, відео)
Оновлено 17:02 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У Києві в неділю, 30 травня, відзначається день міста. Столиці України виконуються почесні 1539 років.

Про те, як планують відсвяткувати подію кияни і жителі столиці "Телеграф" писав раніше, а ознайомитися з планом можна за посиланням.

Як і будь-який інший великий захід, ця подія не залишило без уваги користувачів мережі.


Святковою атмосферою вирішив поділитися і нардеп Олексій Гончаренко, який похвалився своєю серією білбордів з троллінгом Москви.

Приєднався до привітань оператор мобільного зв'язку "Київстар", який нагадав, що "киянин - це не прописка в паспорті".

Це нагадування особливо актуально на тлі недавньої гострої дискусії в мережі, що була запущена журналісткою Оленою Яхно, яка поцікавилася, куди ж зникли всі корінні кияни.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Україна, Київ, Гумор.
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