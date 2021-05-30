Новий "герб столиці" і тролінг Москви: мережу заповнили меми до дня Києва (фото, відео)

У Києві в неділю, 30 травня, відзначається день міста. Столиці України виконуються почесні 1539 років.

Про те, як планують відсвяткувати подію кияни і жителі столиці "Телеграф" писав раніше, а ознайомитися з планом можна за посиланням.

Як і будь-який інший великий захід, ця подія не залишило без уваги користувачів мережі.

І ще раз з Днем Києва!

(с) Vladimir Popov pic.twitter.com/oQq2uRhxrD — МЕМАГРАМ (@memagram) May 30, 2021





До дня Києва презентували новий герб столиці pic.twitter.com/BNSiASoN0R — Жизнь под знаком факториала (@vkrainets) May 30, 2021

На день Києва скористалася нагодою на замовлення легально помалювати про те, чому я не люблю самокати на тротуарах, сміття і агресивних бонів на Подолі pic.twitter.com/SFxw4NMQTJ — Irina Kostyshina (@irinikostyshina) May 30, 2021

Святковою атмосферою вирішив поділитися і нардеп Олексій Гончаренко, який похвалився своєю серією білбордів з троллінгом Москви.

З Днем Києва! До Дня міста розвісив серію білбордів з особливими привітаннями столиці та нагадав про історичні здобутки, які зробили з Києва — дійсно величне місто! Впевнений, що у Кремлі від цього палає, але ми ніколи не дамо про це забути. За нами правда! Зі святом! pic.twitter.com/sndNkozPee — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 30, 2021

Приєднався до привітань оператор мобільного зв'язку "Київстар", який нагадав, що "киянин - це не прописка в паспорті".

Киянин — це не прописка у паспорті. Киянин — це стан душі.

З Днем Києва вас! pic.twitter.com/j3Nht57WHX — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 30, 2021

Це нагадування особливо актуально на тлі недавньої гострої дискусії в мережі, що була запущена журналісткою Оленою Яхно, яка поцікавилася, куди ж зникли всі корінні кияни.