"Батя, я стараюся": Порошенко розвеселив українців обмовкою про Байдена (відео)

П'ятий президент України Петро Порошенко вперше прокоментував "плівки Медведчука".

Однак під час інтерв'ю на телеканалі "Прямий" політик міркував і про світові новини, під час чого обмовився, назвавши Байдена "батею".

У розмові з журналістом Порошенко заперечував, що в 2014 році електрику хотіли постачати через фірму-прокладку його партнера, що Україна закуповувала вугілля в ОРДЛО і що навмисне затягували з обміном кіборга Рахмана. Розслідування Бігуса Порошенко назвав "зразком зомбування і політичною атакою на опозицію". А коментуючи майбутній саміт президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена, Порошенко обмовився і назвав останнього "батя".

Мережу розсмішило це, а користувачі почали сипати жартами на кшталт "Батя, я намагаюся" з часів Віктора Януковича та "Батя, тисну руку".

Нагадаємо, раніше в ексклюзив "Телеграфа" говорилося про "плівки Бігуса" і боротьбу з олігархатом: що чекає на Україну в червні 2021 року.