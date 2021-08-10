Від жителів Туркменістану вимагають клятви на Корані перед виходом в інтернет

У Туркменістані придумали незвичайний спосіб "уберегти" своїх громадян від "небажаного контенту" в інтернеті.

Як повідомляє "Радіо Азатлик", тепер всім, хто хоче обзавестися доступом в мережу доведеться приносити клятву на Корані, що вони не будуть користуватися VPN.

За словами видання, до них звернулася жінка на ім'я Айнур, яка розповіла, що в черзі за інтернетом вона стояла півтора року.

Жінка каже, що вже підписала безліч документів, а тепер від неї зажадали клятву на священній книзі мусульман. Разом з тим, вона зазначає, що VPN їй потрібен, щоб зв'язатися з чоловіком, який виїхав на заробітки в іншу країну. Без VPN це не вдасться, оскільки майже всі сайти в країні заблоковані.

"Не знаю навіть, що робити", - говорить вона.

У серпневому звіті видання "Comparitech" зазначено, що за рівнем цензури в інтернеті Туркменістан знаходиться на одній з найгірших позицій разом з іншими тоталітарними країнами на кшталт Білорусі, Китаю, КНДР, Ірану і Сирії.

При цьому VPN в світі законодавчо заборонено лише Білорусі, Туркменістані, КНДР і Іраку.

Як повідомлялося раніше, в обкладеній санкціями Венесуелі закінчуються продукти харчування, від чого місцеві жителі почали їсти дельфінів.