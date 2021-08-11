У Росії чоловік зайнявся сексом зі скульптурою ведмедя (відео)

Схоже, що в Росії любов до ведмедів виходить за межі пристойного і знаходить нову форму.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, чоловік в містечку Яшкино, що в Кемеровській області, вирішив наочно продемонструвати свою "любов" до тварини-символу своєї країни і серед білого дня вступив в статевий контакт з декоративною статуєю на даху одного із закладів.

У самому розпалі дійства його зняли живуть неподалік очевидці, а після кадри потрапили в мережу.

"Здається, ми присутні при народженні флешмобу", - сказано в повідомленні.

Напередодні подібна ситуація сталася в місті Березовський у тій-таки Кемеровської області, тільки там фігуру ведмедя з чагарника облюбували бики.

Як повідомлялося раніше, на Камчатці депутат від "Єдиної Росії" хотів захистити місцевих жителів від ведмедя, але вбив людину.