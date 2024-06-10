Як можна зробити холодильник під час відключення світла: є один лайфхак
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Він триматиме майже однакову температуру шляхом ґрунту
В Україні діють відключення світла і більшість холодильників не зможуть тримати в собі холод дуже довго. Для цього можна зробити саморобний холодильник з двох глиняних горщиків або великої пластикової чи металевої бочки з кришкою.
Бочку треба закопати в землю, адже температура в ґрунті нижча, аніж на поверхні. Як правильно це зробити, аби у вас з'явився холодильник на час відключення світла, розповість "Телеграф".
Для цього вам знадобиться:
- Велика пластикова або металева бочка з кришкою (бажано від 200 літрів)
- Лопата
- Гравій або щебінь
- Пісок
- Поліетиленова плівка або геотекстиль
- Ізоляційний матеріал (наприклад, пінопласт)
- Дерев'яні дошки або бруси для опалубки
- Інструменти: рівень, рулетка, ніж, шурупокрут або молоток.
Послідовність дій:
- Спочатку треба обрати місце, де буде закопуватись бочка. Оминайте ділянки з низьким рівнем ґрунтових вод та великими деревами, аби їх коріння не пошкодило бочку;
- Викопайте яму, діаметр і глибина якої трохи більше розмірів бочки, але зауважте, що її глибина має бути близько 20-30 сантиметрів вище висоти бочки для дренажу. На дно насипте шар гравію чи щебеню, десь 15 сантиметрів, аби під бочкою не збиралась вода;
- Візьміть бочку і встановіть її в яму так, аби верх був трохи вище рівня ґрунту, аби дощова вода не потрапляла всередину. За допомогою рівня переконайтесь, що бочку встановили рівно;
- Потім навколо неї засипте простір піском та гравієм і кожні 10-20 сантиметрів придавлюйте його руками. Аби бочка краще тримала холод, можна використати термоізоляцію — обгорнути її ізоляційним матеріалом (пінопластом або поліетиленовою плівкою);
- Для додаткової фіксації кришки можна зробити опалубку, аби вона трималась міцно і всередину не потрапляла вода чи шкідники;
Тепер бочка готова до використання як холодильник і забезпечить вам збереження продуктів без електрики.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно зробити, аби холодне повітря не вивітрювалось з холодильника під час відключення світла.