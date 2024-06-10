Як можна зробити холодильник під час відключення світла: є один лайфхак

Він триматиме майже однакову температуру шляхом ґрунту

В Україні діють відключення світла і більшість холодильників не зможуть тримати в собі холод дуже довго. Для цього можна зробити саморобний холодильник з двох глиняних горщиків або великої пластикової чи металевої бочки з кришкою.

Бочку треба закопати в землю, адже температура в ґрунті нижча, аніж на поверхні. Як правильно це зробити, аби у вас з'явився холодильник на час відключення світла, розповість "Телеграф".

Для цього вам знадобиться:

Велика пластикова або металева бочка з кришкою (бажано від 200 літрів)

Лопата

Гравій або щебінь

Пісок

Поліетиленова плівка або геотекстиль

Ізоляційний матеріал (наприклад, пінопласт)

Дерев'яні дошки або бруси для опалубки

Інструменти: рівень, рулетка, ніж, шурупокрут або молоток.

Послідовність дій:

Спочатку треба обрати місце, де буде закопуватись бочка. Оминайте ділянки з низьким рівнем ґрунтових вод та великими деревами, аби їх коріння не пошкодило бочку; Викопайте яму, діаметр і глибина якої трохи більше розмірів бочки, але зауважте, що її глибина має бути близько 20-30 сантиметрів вище висоти бочки для дренажу. На дно насипте шар гравію чи щебеню, десь 15 сантиметрів, аби під бочкою не збиралась вода; Візьміть бочку і встановіть її в яму так, аби верх був трохи вище рівня ґрунту, аби дощова вода не потрапляла всередину. За допомогою рівня переконайтесь, що бочку встановили рівно; Потім навколо неї засипте простір піском та гравієм і кожні 10-20 сантиметрів придавлюйте його руками. Аби бочка краще тримала холод, можна використати термоізоляцію — обгорнути її ізоляційним матеріалом (пінопластом або поліетиленовою плівкою); Для додаткової фіксації кришки можна зробити опалубку, аби вона трималась міцно і всередину не потрапляла вода чи шкідники;

Тепер бочка готова до використання як холодильник і забезпечить вам збереження продуктів без електрики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно зробити, аби холодне повітря не вивітрювалось з холодильника під час відключення світла.