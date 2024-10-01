3 налаштування телефону для економії енергії

Прості налаштування для постійної економії заряду

Потрібно не тільки правильно заряджати телефон, якщо ви хочете продовжити життя акумулятора та тривалість роботи на одному заряді. У кожному смартфоні є функції, які допомагають йому тримати заряд довше. Іноді вони не очевидні для користувача.

Увімкніть режим енергозбереження

Активація режиму енергозбереження є одним із найефективніших способів подовжити час роботи акумулятора телефону. Ця функція обмежує роботу у фоновому режимі, зменшує яскравість екрана та може навіть знизити швидкість ЦП пристрою. На пристроях Android ви можете знайти цю опцію в меню "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" і ввімкнути режим енергозбереження.

Налаштуйте яскравість екрана та час очікування

Зниження яскравості екрана може значно зменшити споживання батареї, особливо для пристроїв із дисплеями з високою роздільною здатністю. Скорочення часу очікування екрана гарантує швидке вимикання дисплея, коли він не використовується, що допомагає економити енергію. Отримайте доступ до цих налаштувань у меню "Налаштування" > "Дисплей". Час очікування екрана можна встановити будь-де від 10 хвилин до 15 секунд.

Обмежте фонову активність програми

Багато програм працюють у фоновому режимі, споживаючи заряд акумулятора через сповіщення та оновлення. Щоб керувати цим, ви можете обмежити фонову активність для певних програм. Обмеження фонового використання зазвичай знаходиться в "Налаштування" > "Акумулятор"

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