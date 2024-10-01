Рус

3 налаштування телефону для економії енергії

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2481
Користування телефоном може бути нагальною потребою
Користування телефоном може бути нагальною потребою. Фото Freepik

Прості налаштування для постійної економії заряду

Потрібно не тільки правильно заряджати телефон, якщо ви хочете продовжити життя акумулятора та тривалість роботи на одному заряді. У кожному смартфоні є функції, які допомагають йому тримати заряд довше. Іноді вони не очевидні для користувача.

Увімкніть режим енергозбереження

Активація режиму енергозбереження є одним із найефективніших способів подовжити час роботи акумулятора телефону. Ця функція обмежує роботу у фоновому режимі, зменшує яскравість екрана та може навіть знизити швидкість ЦП пристрою. На пристроях Android ви можете знайти цю опцію в меню "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" і ввімкнути режим енергозбереження.

Налаштуйте яскравість екрана та час очікування

Зниження яскравості екрана може значно зменшити споживання батареї, особливо для пристроїв із дисплеями з високою роздільною здатністю. Скорочення часу очікування екрана гарантує швидке вимикання дисплея, коли він не використовується, що допомагає економити енергію. Отримайте доступ до цих налаштувань у меню "Налаштування" > "Дисплей". Час очікування екрана можна встановити будь-де від 10 хвилин до 15 секунд.

Обмежте фонову активність програми

Багато програм працюють у фоновому режимі, споживаючи заряд акумулятора через сповіщення та оновлення. Щоб керувати цим, ви можете обмежити фонову активність для певних програм. Обмеження фонового використання зазвичай знаходиться в "Налаштування" > "Акумулятор"

Раніше "Телеграф" розповідав про ефективний спосіб очистити кеш Телеграму, який займає місце на телефоні. Telegram може накопичувати сотні Мб кешу на день.

Теги:
#Телефон