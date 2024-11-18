Заряджаємо смартфон без світла: 6 швидких рішень

Питання особливо актуальне, коли графіки вимкнення світла повернулися

Масована атака Росії призвела до чергових відключень електроенергії в українських містах. За таких умов питання заряджання смартфонів стає особливо актуальним, адже мобільний зв'язок часто залишається єдиним способом комунікації.

Як зарядити смартфон без світла, розповідаємо. Є кілька простих способів.

Заряджання від ноутбука

USB-порт ноутбука може забезпечити живлення для смартфона протягом кількох годин. Заряджання відбувається навіть коли ноутбук працює від батареї. Важливо використовувати оригінальний кабель для підключення, щоб уникнути пошкодження пристроїв.

Павербанк – надійне джерело живлення

Портативні зарядні пристрої різної ємності дозволяють заряджати смартфон від однієї до п'яти повних зарядок або і більше. Сучасні павербанки підтримують швидке заряджання та мають функцію захисту від перевантаження.

Автомобільна зарядка

Прикурювач автомобіля забезпечує стабільне джерело живлення для мобільних пристроїв. Необхідно придбати спеціальний автомобільний адаптер з USB-портом. Заряджання можливе як під час руху, так і на стоянці при працюючому двигуні.

Сонячні батареї

Портативні сонячні панелі перетворюють сонячне світло на електроенергію. Ефективність заряджання залежить від потужності панелі та інтенсивності освітлення. Компактні моделі легко переносити та використовувати навіть в польових умовах.

Заклади з автономним живленням

Кав'ярні, ресторани та торговельні центри часто мають власні генератори. Більшість закладів дозволяє відвідувачам заряджати гаджети. Пункти незламності також обладнані розетками для підзарядки телефонів.

Генератор як альтернатива

Бензинові та дизельні генератори забезпечують автономне живлення. Потужність навіть невеликого генератора достатня для заряджання кількох пристроїв одночасно. Проте дуже важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.

Також раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо смартфон "не ловить" мобільну мережу. Є три швидкі способи.