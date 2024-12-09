Ваш інтернет може працювати повільніше через цю популярну новорічну прикрасу

Прикраса може перешкоджати роботі Wi-Fi

Проблеми зі швидкістю інтернету можуть виникати не тільки через проблеми з гаджетом чи у провайдера. Під час зимових свят проблема може посилюватися, і це не тільки через те, що користувачів мережі навколо стає більше.

Про це пише The Sun. Видання стверджує, що мерехтливі вогні гірлянди створюють електромагнітне поле, яке може блокувати сигнали Wi-Fi маршрутизатора. Розміщення їх поруч може приводити до "конфлікту". Чим більше лампочок та гірлянд, тим сильніше вони впливають на роботу техніки.

Серед предметів, які також впливають на якість роботи Wi-Fi - мікрохвильова піч, бездротові динаміки чи навіть радіоняня. Проте, якщо предмети знаходяться на відстані це знижує можливий вплив. Рекомендують підключати маршрутизатор і лампочки до різних розеток.

Розташування маршрутизатора загалом впливає на швидкість Wi-Fi. Його радять розташовувати в центрі дому, щоб Wi-Fi охоплював якомога більше гаджетів. Також потрібно тримати його на відкритому місці, а не ховати в шафу. Одна з причин — перегрів. Маршрутизатор, який перегрівається, також буде мати низьку швидкість, тому варто тримати його подалі від каміна чи обігрівача.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо під час відключень світла немає інтернету. Це спрацює, якщо у вас оптоволоконний інтернет.