Ноутбук буде працювати постійно: як його зарядити від повербанку

Важливо знати технічні характеристики

Якщо під час відключення світла вам терміново потрібно зарядити ноутбук, то повербанк може стати корисним рішенням. Однак важливо знати деякі технічні нюанси, щоб не пошкодити техніку.

"Телеграф" розповість як це зробити. А також, чого слід уникати.

Для заряджання ноутбука потрібен спеціальний повербанк з функцією Power Delivery (PD) та вихідною напругою 19-20В. Звичайні повербанки для смартфонів не підходять, оскільки мають напругу лише 5В.

Важливі характеристики:

Ємність: рекомендовано від 20 000 мАг;

Потужність: мінімум 65 Вт;

Наявність порту USB Type-C з підтримкою PD;

Вихідна напруга: 19-20В.

Перевірте, що ваш ноутбук підтримує заряджання через порт USB Type-C. Подивіться технічні характеристики ноутбука щодо необхідної напруги та потужності. Використовуйте якісний кабель USB Type-C з підтримкою Power Delivery. Підключіть кабель спочатку до повербанка, потім до ноутбука.

Не використовуйте дешеві неперевірені повербанки — це може пошкодити ноутбук. Слідкуйте за температурою пристроїв під час заряджання. Не залишайте підключеними пристроями без нагляду.

Якщо ваш ноутбук не має порту USB Type-C, можна використовувати спеціальні перехідники або повербанки з додатковими роз'ємами. Однак у цьому випадку потрібно мати особливо важливу до сумісності характеристику.

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