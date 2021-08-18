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Найвідданіший шанувальник: Аваков миттєво лайкнув нове фото Пугачової

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Найвідданіший шанувальник: Аваков миттєво лайкнув нове фото Пугачової Новина оновлена 18 серпня 2021, 12:29
Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу

Судячи з усього, екс-міністр МВС України Арсен Аваков пильно стежить за життям примадонни російської естради Алли Пугачової.

Примадонна російської естради Алла Пугачова поділилася з шанувальниками новим фото. Примітно, що одним з найвідданіших її фанатів виявився колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який миттєво лайкнув публікацію.

Свіжий знімок Алла Пугачова опублікувала в своєму Instagram.

На ньому вона великим планом показала своє обличчя. Артистка не стала наносити макіяж і показала зморшки і недосконалості шкіри.

"Ось і зморшки вже під очима. Не посміхатися зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай зʼявляються. NO PROBLEM!!!", — прокоментувала вона фото.

Цікаво, що одним з перших на публікацію відреагував екс-міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков, який поставив під фото лайк відразу, щойно була опублікована фотографія.

Аваков лайкнув пост
Аваков лайкнув пост

Відзначимо, що політичну ситуацію навколо Росії і України Алла Пугачова ніколи відкрито не коментувала. З моменту окупації Криму — на півострові вона помічена не була.

Чоловік Пугачової — гуморист Максим Галкін відвідав окупований Крим в червні 2014 (на "День Росії"), а також в 2015 році. Знаходиться в базі сайту "Миротворець".

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